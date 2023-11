Hija de Aida Bossa y Julio César Herrera sufrió fuerte accidente en Nueva York

Mikaela Herrera Bossa, hija de los actores Aida Bossa y Julio César Herrera, se encuentra de vacaciones en Nueva York acompañada de su madre. Sin embargo, en medio del viaje la joven vivió una inesperada situación.

Te puede interesar: Salud de Paquita la del Barrio: lo que se sabe sobre su ingreso al hospital

La hija de Aida Bossa y Julio César Herrera ha tenido que usar silla de rueda estos días Fotografía por: Captura de pantalla

¿Qué le pasó a la hija de Aida Bossa y Julio César Herrera?

Fue la actriz 43 años quien comentó a través de redes sociales que la menor estaba patinando sobre hielo en Central Park, cuando sufrió una fuerte caída.

En ese momento, la persona de primeros auxilios del lugar le hizo una revisión superficial y le recomendó retirarse a descansar, pues aseguró que no era nada grave y tan solo estaba resentida por el golpe. Sin embargo, el dolor la obligó a visitar un centro médico de Nueva York, en donde se dieron cuenta que las consecuencias del accidente fueron mucho más graves de lo que pensaba inicialmente.

“Caminamos —ella con mucho dolor— buscando una salida por el parque y terminamos en una sala de urgencias, donde nos confirmaron con una radiografía que sufrió una fractura de peroné”, explicó Aida Bossa, esposa de Julio César Herrera.

La caída de Mikaela Herrera no modificó las vacaciones de la familia, pues su madre aseguró que regresaron a Colombia este 10 de octubre, tal y como lo tenían planeado, y después de 8 días de lo ocurrido.

“Mientras tanto esperamos a que desinflame y después a operación. Miky está con yeso después de cuatro días”, concluyó.

La historia de amor entre Aida Bossa y Julio César Herrera

En una charla que tuvo la pareja en junio pasado con Laura Acuña y su programa de YouTube, aclararon que su noviazgo duró 7 años y hace poco cumplieron llevan 22 años como casados.

Puedes leer también: Baby Rasta atacó a Shakira con fuertes señalamientos: “Se robó la grandeza de otro”

Por supuesto, la pareja ha debido enfrentar situaciones adversas que, incluso, los hicieron terminar durante un año, pero lograron superar los obstáculos y fue cuando retomaron para luego comprometerse oficialmente.

Sobre la manera en cómo se conocieron, Aida Bossa aseguró que la primera vez que vio a Julio Cesar Herrera, cuando era docente en una academia de teatro.

“Él no fue profesor mío, ojo que no fue la historia del maestro enamorado de la alumna, no. Un día sí me dio clases, pero porque reemplazó a Ramsés Ramos; de hecho, Ramsés, este actor fue el que nos presentó cuando yo había acabado de entrar a la academia. Me dijo un día: ‘Es que tengo un compañero que tú le gustas y quiere invitarte a cine’, y yo le dije: ‘Pero, ¿por qué no me lo dice él?’”, recordó en aquella ocasión la actriz, famosa por su papel de Paty en El man es Germán.