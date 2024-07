¿Hermano de Miguel Melfi es novio de una exparticipante de ‘La casa de los famosos’?

Con la intención de celebrar el título de Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia, el grupo de los ‘papillentes’ aceptó la invitación de Miguel Melfi y viajó a Panamá para disfrutar de varios días de fiesta.

Las pequeñas vacaciones que se tomaron los colombianos en este país quedaron registradas a través de las publicaciones que compartieron en sus cuentas de redes sociales. Por ejemplo, a través de una transmisión en vivo que realizo Giancarlo Melfi, hermano de Miguel, quedaron captados los momentos en que besó a una de las exparticipantes.

¿Hermano de Miguel Melfi es novio de exparticipante de ‘La casa de los famosos’?

La mujer con quien Giancarlo Melfi se mostró muy cercano durante el viaje de los ‘papillentes’ a Panamá fue Isa Sierra. Razón por la cual se especuló que la actriz de 20 años habría iniciado una relación amorosa con el joven de 19.

Te puede interesar: ¿Se prepara ‘Las muñecas de la mafia 3′? Sus protagonistas despertaron sospechas y Vea aclaró los rumores

Para resolver las dudas que se suscitaron entre los curiosos seguidores de La casa de los famosos, Isa Sierra se confesó en una entrevista con Juan Camilo Pulgarín y su personaje de María José.

“Muchachos, se disfrutó y ya (...) Los dos la pasamos rico. Como que Panamá fue interesante y lo que pasó allá, allá se queda ¿Por qué nos quieren casar? Él tiene 19 y yo 20, no ¡Se pasó rico y ya! O es que usted a los 20 años ya se casa con el primero que... no. No fuimos c*los ni nada, se pasó rico y ya”, expresó la actriz, reconocida por su trabajo en La reina del sur, Todo es prestao, Los Morales, La gloria de Lucho, entre otras producciones.

¿Quién es y a qué se dedica el hermano de Miguel Melfi?

El panameño, quien llegó a la final de La casa de los famosos, tiene una familia que, además, conforman sus padres y su hermano Giancarlo, sobre el que no hay mayor información.

No te pierdas: Ella es Luisa Duque, modelo que sería la nueva novia de James Rodríguez

Sin embargo, se sabe que el hermano de Miguel Melfi es un artista emergente de música urbana, modelo y un amante al fútbol, deporte que juega de forma aficionada. Además, se graduó del colegio San Agustín de Panamá en diciembre de 2022.