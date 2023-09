Hermano de Darío Gómez se desahogó y dejó mensaje a Catalina Gómez, su sobrina

Hernán Gómez es uno de los 12 hermanos de Darío Gómez y uno de los 7 que ha decidido continuar con el legado musical del desaparecido cantante de música popular, que falleció por problemas cardiacos el 26 de julio de 2022 a la edad de 71 años.

Sin embargo, Hernán ha tenido serios problemas para desarrollar esta labor por cuenta de los conflictos que ha tenido con Olga Lucía Arcila y Catalina Gómez, la exesposa y la hija de ‘El rey del despecho’, quienes se encargaban de manejar la carrera del artista.

Así lo recordó el hermano de Darío Gómez en charla con la emisora Tropicana, en la cual mencionó que, incluso, quisieron prohibirle decir al público que eran familia.

Hernán Gómez y Darío Gómez Fotografía por: Instagram

“No podíamos decir que éramos hermanos”: Darío Gómez contó detalles de la demanda que recibió

Cabe mencionar que las declaraciones del artista se dieron gracias a una oyente que llamó al programa y le preguntó a Hernán Gómez sobre sus problemas legales con Olga Lucía Arcila, que se habrían presentado por cantar las canciones de ‘El rey del despecho’.

“Estando vivo Darío, me demandó la mánager y casi a todos los hermanos, que no podíamos cantar las canciones de Darío ni decir que éramos hermanos de él ¡Así de sencillo!, pero Darío sacó la cara por nosotros y le dijo: ‘Eso no se hace con los hermanos y si particulares cantan mis canciones, ¿por qué no ellos?’”, comentó al aire.

Sin embargo, las diferencias familiares continuaron cuando Darío Gómez falleció: “Sacaron un comunicado diciendo que no podíamos cantar sus canciones y empresario que nos contratara sería demandado ¡Eso fue un ataque!”.

De igual manera, el cantante recordó su conflicto con Catalina Gómez, sobrina suya e hija de Darío, y se mostró sorprendido por las palabras con las cuales se ha referido a él, así como por las acciones que ha tomado en su contra Olga Lucía Arcila.

“Catalina dijo en redes sociales que no éramos tíos de ella, que ni nos quería, y [también escribió] ‘¡Qué pesar de ellos!, lo siento porque no subirán un peldaño más’. Ella empezó como a aplastarnos, ¿cierto? (...) No sé por qué lo hacen si, cuando yo tuve la oportunidad, les tendí la mano porque Darío estaba muy mal [económicamente]. Yo trabajaba cuidando una casa-finca y ellos iban cada ocho días para allá, pero hasta el día viernes porque era cuando llegaban los patrones, y no les faltaba la comida a ellos ni a los tres niños ¡Pobremente, pero los atendía muy bien!”, añadió el cantante de 62 años.

Hermano de Darío Gómez dejó recado para su sobrina

Por último, Hernán Gómez envió un mensaje a Catalina Gómez y a los demás hijos del intérprete de La tirana, a quienes les hizo una especial invitación.

“Nosotros contra ellos no sentimos rencor de nada sino admiración y agradecimiento por la ayuda el cuidado a nuestro hermano (...) A uno nunca se le debe olvidar de dónde viene y quién es. Y pienso yo que esta señora [Olga Lucía] nunca le dijo a estas niñas: ‘Recuerden que Hernán nos dio la mano cuando estábamos mal’. Les quiero decir a ellas que muchas gracias por todo y a Catalina que deje el odio hacia la familia de su padre, hacia su propia sangre, ellas son nuestras sobrinas y nosotros sus tíos. El que tiene odios no sale adelante”, concluyó en su entrevista con Tropicana.