Hermano de Darío Gómez dedicó polémica canción a la hija de ‘El rey del despecho’

Hernán Gómez es uno de los doce hermanos de Darío Gómez y uno de los seis que continúa con el legado musical del desaparecido cantante, quien murió el 26 de julio de 2022 a la edad de 71 años por problemas cardiacos.

Sin embargo, al principio tuvo problemas para desarrollar esta labor por culpa de los conflictos que tuvo con Olga Lucía Arcila y Catalina Gómez, la exesposa y la hija de ‘El Rey del Despecho’, quienes manejaban la carrera del antioqueño.

No es al primera vez que el hermano de Darío Gómez se desahoga y deja un recado a Catalina Gómez Fotografía por: Archivo Particular

La canción que el hermano de Darío Gómez le dedicó a su sobrina

Hernán Gómez nunca ha titubeado a la hora de hablar sobre sus familiares, con quienes no tiene ningún tipo de relación, más allá de la sangre e historia que les une. Por eso, en 2022, dedicó a Catalina una canción llamada Las bochincheras, aunque hasta ahora se animó a revelar que era su sobrina la destinataria de dicha composición.

“Se la hice a ella (Catalina). Esa canción se las hizo Hernán Darío Hernández, a quien le dije: ‘Ve, sácame esa canción ahí para estas muchachas. Me están atacando mucho’”, confesó en una entrevista que concedió a Pulzo.

“A todas esas chismosas les quiero decir que no se metan conmigo o se van a arrepentir. Esas que se creen mucho al final no son nada. Se creen de mejor familia y son carangas resucitadas. Eso mantienen pendiente de todo lo que yo hago, que por qué tomo aguardiente o borracho la cag*. Pero de hoy en adelante, como para que se las muerdan, las voy a mandar a todas a comer mier...”, es una de las estrofas del polémico tema.

¿Por qué pelearon la hija y los hermanos de Darío Gómez?

Días después de la muerte del artista, Catalina Gómez afirmó que los hermanos del ‘Rey del despecho’ estaban usando su nombre para conseguir presentaciones y ganar dinero. En un comunicado emitido por Discos Dago, empresa que fue creada por el reconocido artista, se confirmaba que ninguno de los hermanos podía usar sus canciones.

“Todo evento que se haga con los hermanos de Darío Gómez serán demandados, si no se cancelan. Por favor respetemos el momento y no abusen del nombre del maestro para conseguir fama”, se lee en la misiva.

En una entrevista con Lo sé todo, Hernán Gómez respondió: “así no nos quiera como tíos, somos con mucho orgullo hermanos de Darío Gómez, de papá y mamá. Darío nunca fue egoísta con su música, por favor no pierda la humildad nunca. Catalina, más respeto a la dinastía, porque nosotros no les estamos pidiendo plata. Nos estamos ganando la plata ‘con el sudor de la frente’. Olga y Catalina nos quitaron a Darío, hasta de la propia mamá de nosotros. Darío se quedó hasta dos años sin ver a mi madre”.