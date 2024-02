Hermana de Yeferson Cossio se sometió a cirugía estética. El cambio es notable

Yeferson Cossio y sus familiares más cercanos gozan de amplio reconocimiento en redes sociales. Por eso hay millones de personas al pendiente de cualquier novedad que ocurra con esta familia de influenciadores.

Tal y como ocurrió este 15 de febrero, cuando se conoció que la menor de los tres hermanos se sometió a una cirugía estética y el cambio que presumió es evidente.

¿De qué se operó la hermana de Yeferson Cossio?

Por medio de su cuenta de Instagram, Gisela Castaño mostró el antes y después de la mamoplastia de aumento que se practicó en días recientes.

“Un sueño cumplido”, escribió la joven como descripción al video por el que ha recibido una gran cantidad de elogios, aun cuando las críticas no faltaron.

“Quedaste más hermosa de lo que eres”, “me parece que ella es la más guapa de los tres”, “te quedaron preciosas y acordes con tu fisionomía” y “la que pueda que lo haga y la que no, que se dedique a criticar”, fueron algunos de los comentarios que recibió Gisela Castaño, quien es hija de la misma madre, pero no del mismo padre que Cintia y Yeferson Cossio.

¿Cómo fue la infancia de Cintia y Yeferson Cossio?

En la actualidad, el influenciador tiene una muy buena posición económica y vive rodeado de lujos, pero esto no siempre fue así. Creció con Cintia y su mamá en el barrio Popular 1 de Medellín, rodeados de violencia y llenos de necesidades.

“Los juegos de infancia era cuando había esas balaceras. Nos poníamos a pensar qué armas serán, será que están disparando con rifle. Nos poníamos a apostar cuántas balas habían quedado nuevas en las fachadas de las casas. Literalmente esos eran los juegos de nosotros”, recordó hace tiempo en una entrevista concedida a Lo sé todo.

Así lucían Yeferson Cossio y su hermana Cintia en la adolescencia. Fotografía por: Instagram Jhoan López

Su madre los mantuvo con lo justo durante muchos años, pues se dedicaba a la venta de productos en el transporte público.

“Mi mamá vendía dulces en los buses en Medellín para sostenernos. Muchas veces, ella llegaba aporreada a la casa porque hay gente que maneja buses que, no sé por qué, pero no les paran cuando se van a bajar, entonces prácticamente que les toca tirarse. Así que ella se caía, se raspaba y muchas veces llegaba llorando porque no tenía qué comer, y nos veía a mi hermanita y a mí con hambre”, agregó en aquella ocasión.

Ahora que los tiempos han cambiado, Yeferson Cossio y sus hermanas han retribuido a su mamá todo el esfuerzo que hizo en su crianza. Por esta razón, la mujer es la consentida de casa y suele recibir lujosos regalos por parte de sus tres hijos.