Hermana de Yailin apoyó a Anuel y ahora se arrepiente: “pido perdón”

La separación de Anuel y Yailin ha generado controversia en redes sociales. Al poco tiempo del nacimiento de Cattleya, la hija que tuvieron en común, la dominicana reveló que, supuestamente, el artista, quien también fue pareja de Karol G, la había maltratado física y psicológicamente. El boricua negó esas acusaciones.

Anuel y Yailin. Fotografía por: Instagram

Por su parte, ‘Mami Kim’, hermana de Yailin, había apoyado al boricua y se fue con toda contra su propia familia, e incluso, contra su mamá. “Decidí no ser familia de ustedes y negarlas, porque yo no soy habladora, no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que construyo diario… Lo siento, pero sí yo voy a ser la Judas, la mala, por decir la verdad, lo siento, pero lo voy a hacer, mi amor”. Luego, dijo que Yailin estaba diciendo cosas que no eran: “¿por qué tú no dices la verdad? Después de que él los hizo gente a todos. A mí no… Él lo único que le hizo fue bien a tu hija y a ti misma, porque mucho que gozaste tú con el dinero de Anuel, ¿y ahora es el peor?”.

‘Mami Kim’, hermana de Yailin, pidió perdón por defender a Anuel

Luego de ese escándalo familiar, ‘Mami Kim’ reapareció en sus redes sociales para disculparse públicamente con su mamá y su hermana por las palabras anteriormente dichas. “Este video es con el motivo de disculparme con mis fanáticos, con mi familia, principalmente, con mi hermana, con mi madre. Hubo muchas cosas que dije, las cuales, quizá sean verdad o quizá sean mentira, pero no debí haberlas dicho, soy consciente de eso, siempre lo he sido”, comenzó diciendo.

Luego, habló puntualmente de su relación con Yailin, afirmando que lo que siempre ha querido es que su carrera brille, incluso más que la de ella. “Al final del día, nosotros somos familia. Quiera yo imitarla o no, somos sangre. Ella es mi modelo a seguir y yo soy su modelo a seguir porque soy mayor que ella. Al final del día, creció viéndome a mí y yo crecí tratando de ayudarla. Me he mantenido prácticamente abajo porque siempre me he enfocado en que mi hermana sea la que brille”.

Al final, aseguró que todo ese escándalo le ha generado problemas de salud. “La situación me ha llevado a tener muchos problemas de salud. Quiero pedirles disculpas públicamente porque quiero dejar esa etapa atrás. Quiero ser una nueva persona, que todos mis proyectos crezcan de una manera que todo el mundo diga ¡wow! Espero que con este video, este tema mío de Yailin y mi familia, por favor, quede en el olvido porque me está afectando bastante tanto emocional como mentalmente. Quiero que el tema mío y de Yailin se quede aquí porque cuando mi hija crezca lo va a ver y siento que ella no merece eso”.