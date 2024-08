Hermana de Miguel Varoni, preocupada por fuertes ataques que recibe en redes

Un llamado de atención hizo en horas recientes María Margarita Giraldo, hermana del actor Miguel Varoni e hija de la legendaria Teresa Gutiérrez, quien usó las redes sociales para compartir un mensaje en el que manifestó su preocupación por las agresiones que últimamente recibe en redes sociales.

¿Qué le pasó a la hermana de Miguel Varoni?

De acuerdo con lo expuesto por María Margarita Giraldo, aunque pocas, hay ocasiones en las cuales suele exponer su opinión sobre ciertos temas de interés público. Sin embargo, las respuestas que suele recibir son bastante violentas y cargadas de insultos o amenazas.

“Me preocupa que después de que terminó la Copa América, esa unidad que habíamos logrado con la Selección Colombia, se acabó en segundos y volvieron la polarización y las agresiones. Yo soy una libre pensadora y no me considero seguidora de ningún político ni ningún partido, pero expreso a veces algún comentario y me caen unos ataques terribles de un lado o del otro”, expresó a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La hermana de Miguel Varoni concluyó su pronunciamiento con una especial solicitud y reflexión que compartió a sus seguidores y también a los detractores:

“Yo les pido que recordemos nuestro himno nacional, en el que seguimos las palabras del que murió en la cruz (...) Tratémonos con respeto y acabemos con esta violencia”.

Un repaso por la carrera de María Margarita Giraldo

Con una edad de 74 años y una trayectoria de medio siglo, esta actriz bogotana es conocida por continuar con el legado de Teresa Gutiérrez a quien suele recordar con mucho cariño y admiración, no solo por su labor como actriz sino por su rol como madre.

“Mamá siempre gozó de buena salud. Como dijo Amparo Grisales: ‘murió con el beso de Dios’ (...) Así se fue mi mamá, de un momento a otro, y en los mejores brazos, que fueron los de Majida Issa. Esto fue terrible”, comentó en charla con Se dice de mí sobre la muerte de la legendaria actriz.

María Margarita Giraldo ha brillado en televisión gracias a diferentes papeles, como el de Raquel de Uribe en Pasión de gavilanes, uno de los más queridos por el público; aunque también hay quienes la recuerdan como doña Ruca en Vecinos, telenovela protagonizada por Robinson Díaz y Flora Martínez. Además de las 38 telenovelas en las cuales participó, la hermana de Miguel Varoni también actuó en dos entregas de la saga de películas El Paseo, producidas por el director Dago García.