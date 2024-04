Hermana de Miguel Bueno dijo qué piensa de él y Ornella: “la más afortunada”

La llegada de Miguel Bueno a La casa de los famosos ha sido muy comentada en redes sociales. El joven cantante, hermano de Pipe Bueno, expresó su gusto por Ornella y, desde entonces, algunos televidentes guardan la esperanza de verlos juntos.

En una oportunidad, en medio de un juego, los participantes del reality de RCN y ViX se dieron un corto beso que fue muy comentado. “Como dijo Miguel Bueno, el que es chimba es chimba y los dos son chimbas, papacito mamacita divinos”, “A mí me encantan”, “Me encanta esta pareja”, “tan lindos”, “muy bellos”, dijeron algunos usuarios.

¿Laura Giraldo acepta “coqueteos” de Miguel Bueno y Ornella?

En redes sociales, los internautas han cuestionado a Laura Giraldo, hermana de Pipe y Miguel Bueno, sobre los acercamientos que han tenido los concursantes del reality, teniendo en cuenta que, hace poco, Miguel terminó una relación sentimental de varios años.

Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, un usuario le escribió: “¿tú piensas que entre Miguel y Ornella puede haber un romance?”. Sobre eso, Laura aseguró que no podía dar una respuesta concreta, pues no conoce los sentimientos de su hermano.

“No tengo ni idea, no sé en estos momentos anímicamente qué está sintiendo. Si sé que hace poco terminó una relación, hace como dos o tres meses, fue muy bonita, bonita y creo que en el reality lo dijo, que tenía el corazoncito sanando por esa ruptura, pero conforme pase el tiempo no tengo ni idea Migue cómo se va a ir sintiendo, lo que sí sé es que si Migue llega a entregar su corazón ella será la más afortunada”, dijo.

Conmovedora carta de la familia de Miguel Bueno

Luego de ganar una prueba de beneficios, Miguel Bueno pudo recibir una carta de sus familiares que fue muy emotiva. Laura Giraldo fue la encargada de pedirle a los seres más queridos de su hermano que le escribieran un pequeño texto para sorprenderlo.

“Yo quería que varios le hicieran una carta y demás porque sé lo que le hace de bien a Migue sentir ese apoyo de nosotros y como solo se podía una carta, yo lo que hice fue hablar con varios de la familia y que me escribiera un parrafito pequeño para tener varios e hice una sola carta. Pero entre ellos no sabía. Lu no sabía quién le había escrito a Miguel, ni Pipe, ni ninguno de ellos, solo yo”, aseguró.