Hermana de Laura Acuña fue víctima de robo: quedó con algunas lesiones en el cuello

La inseguridad en Bogotá suma nuevas víctimas a diario y Elizabeth Acuña, hermana de Laura Acuña, se convirtió este 28 de febrero en una de las ciudadanas afectadas por los delincuentes.

Actores y periodistas quedaron alarmados con el relato de Elizabeth Acuña, hermana de Laura Acuña. Fotografía por: Instagram Laura Acuña

¿Qué le pasó a la hermana de Laura Acuña?

De acuerdo con lo que contó Elizabeth Acuña, todo ocurrió cuando se movilizaba por la calle 80 de Bogotá, una de las más transitadas de la ciudad, donde unos antisociales actuaron bajo un particular modus operandi. Además, mostró que el hecho le dejó algunas lesiones.

“Esa vía es muy trancada y hay muchos vendedores ambulantes. Desafortunadamente, dos señores, un adulto grande y otro muchacho, me robaron. El señor grande pasó y me volteó el espejo retrovisor del lado del conductor; yo le pedí el favor con los vidrios arriba que lo arreglara, se hizo el loco y siguió de largo. Miré por la ventana para ver que no hubiera nadie y cuando empecé a bajar el vidrio para arreglar el espejo, de abajo salió un muchacho y me rasguñó el cuello y me robó la cadena que tenía”, explicó la mujer, quien es directora de Acovedi (Asociación Colombiana de Ventas Directas).

“Se estaban haciendo pasar por vendedores ambulantes, porque uno de ellos estaba vendiendo bolsas. De hecho, como estaba trancada la vía lo vi desde antes, seguramente él se percató de la cadenita”, agregó la hermana de Laura Acuña, quien compartió el video en su cuenta de Instagram y etiquetó a la Policía Nacional, así como al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

A la publicación reaccionaron decenas de celebridades, quienes manifestaron su preocupación por lo ocurrido, entre ellos Claudia Bahamón, Juan Pablo Espinosa y Paulina Ceballos.

El nuevo proyecto de Laura Acuña en televisión

Según confirmó Caracol Televisión a comienzos del 2024, tras salir de La Voz Kids, la presentadora ahora será responsable de un nuevo proyecto que tienen preparado para su público en próximos meses.

Se trata de La danza de los millones, un novedoso formato en el que “se hará hasta lo imposible porque los famosos, en pruebas físicas, pierdan dinero y lo gane un colombiano”.

La página web del canal informó que, en cada episodio, este concurso pondrá a prueba a una pareja de famosos (actores, cantantes, influenciadores, modelos, antiguos deportistas y más) en seis juegos para los que deberán tener resistencia, velocidad, equilibrio, puntería y otras capacidades.