Hermana de Karol G fue sometida a cirugía tras su accidente de tránsito

Karol G ha demostrado ser, además de una artista soñadora, una persona que tiene un sólido lazo con su familia. La cantante suele compartir en sus redes sociales varios de los momentos que vive con sus padres y hermanas, de hecho, fue en diciembre pasado cuando estuvo en Medellín para el bautizo de su sobrina, Sophia, hija de su hermana mayor, Verónica.

Carolina Giraldo, nombre de pila de la interprete de Mañana será bonito, ha sido un gran soporte en la vida de ‘Vero’, como le dice de cariño a su familiar, quien entró en un profundo estado de tristeza tras dar a luz a la pequeña ‘Sophi’. En alguna ocasión, incluso, la novia de Ferxxo le dedicó a Verónica su canción Mientras me curo del cora en medio de uno de sus conciertos.

“Quiero aprovechar un momentico y me disculpo en esto. Tengo a mi hermana mayor, que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa. Y por razones obvias de lo que les pasa a las mujeres, después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz en estos días. Vero, te amo. No importa qué, mañana será más bonito, te dedico esta canción esta noche, es para ti”, mencionó la creadora de temas como Gatúbela y Oki Doki.

¿Qué le pasó a Verónica, hermana de Karol G?

Recientemente, Verónica reveló en sus redes sociales que había sido víctima de un accidente de tránsito el 7 de octubre del 2023, y que ese siniestro vial le había dejado varios problemas de salud.

Entre las secuelas que le quedaron a la mayor de las hermanas de la reguetonera paisa están: un espasmo en su columna, un esquince en el pie izquierdo y una tendinitis en su espalda y su brazo derecho. Es de recordar que Verónica se estrelló de frente contra otro automóvil, de acuerdo con lo que contó ella misma. Debido a esto, la antioqueña tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica en días recientes.

En sus redes sociales, la nacida en Medellín habló de su operación y de su estado actual de salud.

“Hace aproximadamente una horita salí de cirugía. Me operaron ya, el bracito, por eso lo tengo así con venditas y todo (...) me han quedado muchas secuelas, mañana tengo cita todo en el día en el hospital por los deditos, pero bueno, les quería comentar que ya estoy un poco mejor. Me dio vómito después de la cirugía, por eso la recuperación ha sido un poquito lenta (...) esperar a ver qué pasa, vamos con toda”, relató.