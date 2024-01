Hermana de Karol G contó que estuvo en urgencias por accidente automovilístico

En diciembre pasado, Karol G vivió un emotivo momento en familia. Su sobrina, Sophia, hija de su hermana Verónica, fue bautizada, por lo que ‘la bichota’ estuvo en Medellín para asistir a la ceremonia. Carolina Giraldo, nombre de pila de la reguetonera, evidenció, una vez más, lo cercana que es con su familia y lo importante que es para ella mantener una relación estable con las personas con las que creció.

Puedes leer también: Geraldine Fernández: la colombiana que mintió sobre trabajo con Studio Ghibli

Justamente ha sido con Verónica con quien la paisa ha tenido varios detalles que han sido de conocimiento público, entre ellos, la vez que le dedicó su canción Mientras me curo del cora en medio de uno de sus conciertos. En su momento, la interprete reveló que su hermana estaba pasando por difíciles momentos luego de haber dado a luz a la pequeña ‘Sophi’.

“Quiero aprovechar un momentico y me disculpo en esto. Tengo a mi hermana mayor, que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa. Y por razones obvias de lo que les pasa a las mujeres, después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz en estos días. Vero, te amo. No importa qué, mañana será más bonito, te dedico esta canción esta noche, es para ti”, mencionó la creadora de temas como Gatúbela y Oki Doki.

Verónica, hermana de Karol G, tuvo un accidente de tránsito

En días recientes, Verónica reveló que había tenido que irse de urgencias al médico luego de sentir malestares en su cuerpo. Contó que sus dolencias eran consecuencia de un accidente automovilístico que tuvo hace tres meses, exactamente, el 7 de octubre del 2023. Ese día, relató, se estrelló de frente contra otro vehículo.

“Estoy en urgencias, y les quería contar que, hace tres meses aproximadamente tuve un accidente automovilístico y desde ahí he venido teniendo varios síntomas, secuelas y problemas en mi cuerpo”, inició diciendo la hermana de Karol G en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: ¿Cuál es el premio que se lleva el ganador de ‘La casa de los famosos’?

‘Vero’, como le dice Carolina, tiene un espasmo en su columna que le dejó como consecuencia una tendinitis, padecimiento que afecta la zona de su cuerpo que va desde el cuello hasta su coxis. Tiene un esquince en el pie izquierdo y una lesión en su brazo derecho. Los dedos de su mano derecha, mostró, están inflamados y con poca movilidad.

“La verdad es muy triste, por eso es que ando perdida de las redes sociales y tengo tantas cosas por hacer, pero el tema de la salud me tiene agobiada”, añadió la paisa al mencionar que espera poder recuperarse pronto para seguir trabajando.