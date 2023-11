Hermana de Karol G confesó gusto por J Balvin y dejó mensaje a novia del reguetonero

Karol G atraviesa por un gran momento de su carrera y cada vez son más los premios que reconocen su labor en la música, como los que recibió recientemente en los Latin Grammy y en los Billboard Music Awards.

Por esta razón, ‘La Bichota’ acumula millones de seguidores, quienes también suelen tener en el radar a los familiares de la cantante. Su hermana Katherin Giraldo, por ejemplo, es una de las que más llama la atención, no solo por su belleza sino por las declaraciones que ha hecho en redes sociales.

Ella es Katherin, hermana menor de Karol G que habló sobre J Balvin Fotografía por: Instagram Katherin Giraldo

¿Qué dijo la hermana de Karol G?

A través de una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram, esta joven antioqueña se animó a confesarse ante sus seguidores sobre su amor platónico.

Todo ocurrió cuando le preguntaron si habría posibilidad de tener una relación formal con algún personaje famoso. Y aunque se negó a que esto pudiera pasar, aprovechó para exponer su gusto por un famoso reguetonero colombiano.

“¿Casarme?, obvio que eso nunca pasaría. pero sí tengo un amor platónico: J Balvin. Ay, yo muero por ese tipo, por esa boquita... ¡Me encanta todo!”, comentó la hermana de Karol G al inicio de su video. Posteriormente, Katherin Giraldo dejó un mensaje a la novia del reguetonero colombiano: “Valeria o Valentina, ¿cómo es que se llama la novia?, ya se me olvidó ¡Tan de buenas! ¡Le tengo envidia!”.

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar y fueron varios los mensajes que la comunidad internauta le dejó a la joven paisa.

¿Por qué Katherin no es tan cercana a Karol G y su familia?

Katherin no suele ser muy cercana a sus hermanas ni a Guillermo Giraldo,su padre, teniendo en cuenta que su mamá no es la misma de Karol, Jessica ni Verónica.

La menor de las hermanas Giraldo habló hace años en Lo sé todo, programa de entretenimiento del Canal 1. Allí aseguró que tuvo muchos problemas con su papá cuando quedó huérfana de madre.

“Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí super libre y me desboqué, pero pues todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento”, contó la hermana de Karol G, quien aseguró que las diferencias con su padre no afectaron nunca la relación con Jessica, Karol o Verónica.