Hermana de James Rodríguez arremetió contra Jhovanoty por burlas al futbolista

El comediante Jhovany Ramírez, mejor conocido como Jhovanoty, sorprendió en horas recientes al disculparse públicamente con James Rodríguez por los chistes y burlas que hizo en el pasado sobre su nivel futbolístico. Sin embargo, la hermana del jugador de la selección Colombia aprovechó la ocasión e hizo una fuerte crítica al antiguo presentador de Día a Día.

James Rodríguez, Juana Valentina Restrepo y Jhovanoty. Fotografía por: Instagram Juana Valentina Restrepo - Instagram La Kalle

Las disculpas de Jhovanoty a James Rodríguez

A través de una reciente emisión de La Kalle, emisora en la que trabaja, el huilense admitió que cometió un error al burlarse del 10 de ‘La Tricolor’ por las derrotas de los últimos años.

“Durante estos 13 años, yo he sido uno de los comediantes que quizás más duro le he dado a James Rodríguez haciendo algunos tipos de apuntes. Y en los momentos donde peor le iba yo era el primero en darle duro (...) Hoy, se lo digo, y ojalá le llegue este video a James Rodríguez, hermano mil disculpas por todo lo que dije respecto a su rendimiento deportivo, en algún momento. Me retracto y me trago mis palabras y me las voy a seguir tragando”, expresó Jhovanoty.

“Todos los chistes, todos los apuntes que hice en contra de James Rodríguez por su bajo rendimiento me lo trago. En este momento, es el mejor jugador de América, muy por encima de la Copa América y está haciendo más que Messi (...) Hoy James Rodríguez está listo para jugar en un club europeo y seguir brillando, así digan que no”, concluyó el cómico opita.

Hermana de James Rodríguez cargó contra Jhovanoty

Con un comentario en la publicación de La Kalle, Juana Valentina Restrepo, hermana del capitán de la selección Colombia, se desahogó después de mucho tiempo y criticó al también imitador por sus comentarios.

“Una cosa es ser comediante, y otra burlarse de un mal momento que puede estar pasando una persona. Ser comediante no te da el derecho de transgredir el respeto hacia otra persona. James siempre ha estado y siempre va a estar. Qué lindo la vida y su manera de poner a todos en su lugar, justo en donde pertenecen. Saludos”, escribió la empresaria e influenciadora de 26 años.

Así como Juana Valentina Restrepo, cientos de fanáticos de James Rodríguez cuestionaron los chistes de Jhovanoty, así como su intención de “subirse en el bus de la victoria”. Sin embargo, hubo otros usuarios que lo defendieron y exaltaron sus excusas públicas.