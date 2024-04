Henry Cavill será papá por primera vez. Ella es su novia Natalie Viscuso

En los últimos días, el nombre de Henry Cavill ha sido tendencia luego de viralizarse una entrevista que concedió para un medio internacional donde habló, además de sus proyectos profesionales, de Shakira, a quien le expresó su admiración.

Recién la intérprete de Monotonía se separó de Piqué, se rumoró que el actor de Superman estaba, supuestamente, interesado en ella, pues en una oportunidad se cruzaron en un evento público y no dudó en interrumpir una entrevista que estaba concediendo para mirar detenidamente a la barranquillera que iba pasando por el frente suyo.

Henry Cavill y su novia Natalie Viscuso serán padres

En las últimas horas, el actor de Superman rompió el corazón de sus seguidoras luego que se viralizaran unas fotos donde aparece tomado de la mano con su novia, Natalie Viscuso, a quien se le evidencia una enorme barriguita de embarazada, confirmando los rumores que surgieron en redes sociales y medios de comunicación desde hace varias semanas.

Por ahora, Cavill no ha hecho una declaración oficial sobre el embarazo de su novia, pero en redes sociales los internautas han dejado todo tipo de comentarios felicitándolo. “¿cómo así que Henry Cavill va a ser papá y no es conmigo?”, “Déjenme sola, Henry Cavill va a ser papá”, “Dios tiene a sus favoritas”, “Henry Cavill va a ser papá y yo no estoy embarazada”, “No nos puedes hacer esto Henry Cavill”, comentaron algunas fanáticas a quienes se les rompió el corazón con la noticia.

¿Quién es Natalie Viscuso, novia de Henry Cavill?

Cavill y Viscuso han sostenido un romance desde hace más de tres años, aunque el actor ha sido muy reservado con su vida sentimental; por esa razón, muchas de sus fanáticas se sorprendieron con la noticia.

Fue en abril del 2021 cuando Daily Mail publicó la primera fotografía de Henry Cavill con su nueva novia, mientras paseaban por la calle. Días después el mismo actor publicó una imagen con Natalie demostrando lo enamorado que estaba. “He notado cierta animosidad social últimamente. Estoy muy feliz en el amor y en la vida. Les agradecería enormemente si estuvieran contentos conmigo”, dijo en sus redes sociales.

Natalie Viscuso es hija de Guy Viscuso, un millonario promotor inmobiliario. Es graduada de la Escuela de Arte Cinematográfico de la Universidad de Carolina del Sur. Es vicepresidenta de Vertigo Entertainment, una compañía de producción de cine y televisión estadounidense.

La ejecutiva tiene 34 años, y cuando era adolescente participó en MTV My Super Sweet 16. En redes sociales no es muy activa, por lo que no se conocen muchos detalles de su vida.