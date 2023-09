Héctor Lavoe de ‘Yo me Llamo’ sorprendió con su pinta de 30.000 pesos

Yo me llamo sigue siendo uno de los programas más vistos en las noches de la televisión colombiana. Los concursantes, con sus historias y talentos, siguen enamorando a los televidentes que están al pendiente del avance del concurso. Un dato particular de la más reciente presentación del imitador de Héctor Lavoe hizo que sus seguidores hablaran de él en las redes sociales: su ropa.

Luego de su presentación, y de interpretar El cantante, los jurados le dieron al participante sus opiniones. Su atuendo, de hecho, se llevó las miradas de los tres jueces, en particular, la de César Escola y Pipe Bueno, quienes le preguntaron acerca del origen del traje.

Además del parecido de su voz con la del artista original, el imitador de Héctor Lavoe sorprendió con su creatividad. Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

También puedes leer: El día en el que la princesa Diana bailó con John Travolta, su amor platónico

El imitador, es de recordar, lució un smoking negro con detalles rojos y accesorios como gafas de sol y joyería. “Voy a chismosar. Cuéntanos de la ropa”, inició cuestionando Escola. “¿En cuánto le salió esa pinta, pa?”, añadió a la pregunta Pipe Bueno.

¿Cuánto valió el traje de Héctor Lavoe de ‘Yo me llamo’?

“Este outfit me valió 30.000 pesos. 1.200.000 pesos me cobraban a mí para hacerlo yo, vaya. La camisa me valió 5.000 pesos. En los mercados de las pulgas se pueden encontrar cosas buenas”, comentó Lavoe. La confesión del intérprete hizo que los jurados quedaran más sorprendidos de lo que ya estaban. “No jodás”, dijo Pipe Bueno, mientras que Grisales preguntaba, insistentemente, si toda la pinta le había costado los 30.000 pesos.

La ‘diva de Colombia’, quien se emocionó hasta las lágrimas con la presentación del imitador, quedó encantada con el trabajo hecho por parte del artista en el escenario. Con la voz entrecortada, felicitó al cantante y manifestó lo feliz que está de ser jurado del programa.

“Qué lindo, Héctor, qué lindo. También me emocioné, mira. Yo no sé, hoy estoy como boba, estoy chillona, porque cuando veo tanto talento, me emociona mucho (...) me siento muy honrada de estar en Yo me llamo y tener estos personajes tan lindos”, inició diciendo Grisales.

Te puede interesar: Aleska Génesis expuso su cariño hacia James Rodríguez: “Tiene un corazón bonito”

“Hubo magia. Hubo mucha luz. Me encanta que te viniste con esa pinta porque los imitadores siempre vienen como de blanco y me encanta tu lenguaje corporal en el escenario. Me encantó”, comentó la ‘diva de Colombia’.

César Escola, por su parte, hizo un chiste y reveló que tras el excelente desempeño del concursante, el traje había pasado de costar 30.000 pesos a 1′200.000, lo que le costaba al imitador mandarlo a hacer inicialmente.