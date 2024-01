Haydée Ramírez, de ‘Padres e Hijos’, fue diagnosticada con esclerosis múltiple

Padres e hijos se convirtió en una de las producciones más importantes de la historia de la televisión colombiana. La serie, que se emitió entre 1993 y 2009, tuvo en su elenco a actores como Ana Victoria Beltrán, Luis Eduardo Motoa, Luz Stella Luengas, Diego Cadavid, Lina Tejeiro y Rafael Londoño, entre otros.

Haydée Ramírez, quien le dio vida a Gabriela Sánchez, habló recientemente con La Red sobre los difíciles momentos que vivió cuando la diagnosticaron con una grave enfermedad que afectó su sistema nervioso central.

Se trata de esclerosis múltiple, un padecimiento que puede afectar, según portales especializados en temas médicos, la coordinación y la fuerza muscular. En la entrevista, reveló que empezó a tener síntomas que la alarmaron y la obligaron a acudir al médico de manera urgente.

¿Qué le pasó a Haydée Ramírez?

“Yo no podía hablar. Mi memoria a corto plazo era cero. Me acuerdo en el set que me decían: ‘No, puedes decir ese parlamento completo’, porque yo no lo recordaba (...) No era posible volverlo a repetir y cuando lo iba a repetir no me salía fluido, sino que era como hablando en cámara lenta. Era muy raro”, reveló Haydée.

Luego de varios exámenes, los médicos la remitieron a varios especialistas. “Fui primero al oftalmólogo, me remitió al neurólogo y el neurólogo me hizo exámenes de profundidad de ojo, me hizo una cantidad de exámenes que lo llevaron a ese diagnóstico. No tenía ni idea de lo que era la esclerosis múltiple, empecé a leer, averiguar y, en la medida en que leía y aprendía, pues realmente el susto era mayor. Entonces me implicó tratarme seriamente y me mandaron un medicamento que en ese momento se llamaba interferón”, le contó a La Red.

Destacó que, durante su tratamiento, lo primero que hizo fue decidir “no vivir en función de que estaba enferma”. De la misma manera, suspendió el consumo de determinado endulzante y del medicamento que le habían recetado.

Gracias a todos los cuidados, Haydée se recuperó. “Con gran sorpresa vimos que la lesión se había sanado. Entonces digamos que fue un episodio que lo manejé y lo viví de esa manera. Mi médico en ese momento la comparó los dos TAC y me dijo: ‘La lesión desapareció’”.