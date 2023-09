Ella es la otra candidata a Miss Universe Colombia 2023 que está casada: conózcala

Luego de que se confirmara que Camila Avella, representante del departamento del Casanare en el concurso de belleza Miss Universo Colombia 2023, está casada, otra de las participantes del certamen habló de su matrimonio. Se trata de María Juliana Pardo, señorita Cesar.

En una entrevista con el diario local El Heraldo, reveló que tiene esposo y que, de hecho, con él tiene un negocio.

“Para repartir mi tiempo, siendo Administradora de Negocios Internacionales, reina y esposa, trato de encontrar un balance, distribuir bien las tareas y obviamente tener todo programado para que así se facilite todo ese orden que uno necesita dedicarle a cada una de las cosas; a la empresa, a la preparación del concurso, incluso a este viaje que claramente requiere varios días”, detalló.

“Me siento súper contenta y honrada porque de cierta manera tenemos muchas cosas en común con los barranquilleros, esa alegría que los caracteriza definitivamente la tienen en mi departamento”, añadió. Su esposo, de acuerdo con lo que ha dejado ver la modelo de 26 años en sus redes sociales, se llama Santiago Díaz.

El tema de las parejas y los hijos de las reinas es importante porque las reglas cambiaron en el certamen. Antes de esta versión del concurso, las mujeres que aspiraran a quedarse con la corona no podían estar casadas ni tener hijos, así mismo, no podían ser mujeres divorciadas, por lo que la participación de Juliana Pardo y Camilla Avella ha sido considerada como histórica.

Camila Avella, por su parte, saltó a la fama tras convertirse en presentadora del programa de pruebas físicas del Canal Caracol, El Desafío, en el año 2018. Nació en Yopal y sostiene una relación con Nassif Kamle. En junio del año 2020 compartió una fotografía en la que se ve a ella, vestida de blanco, portando un arreglo de flores, y posando al lado de su esposo.

La pareja comparte la crianza de su hija, una pequeña niña llamada Amelia. La menor nació en abril del 2021.

“Estoy segura de que las personas que me conocen saben lo orgullosa que me siento de ser llanera y sueño con poder ser la primera Miss Universe Colombia que tenga mi departamento, pero no la última. Casanare es un departamento que lamentablemente ha tenido mala imagen y lo han catalogado como el departamento más peligroso del país, lo que ustedes no saben es la calidad humana que tenemos los casanareños; nuestra cultura y folclor que nos llena de orgullo y perrenque; nuestras infinitas tierras llenas de riqueza”, ha comentado ella, en sus redes sociales, acerca de su participación.