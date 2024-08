Habló esposo de María Isabel Villa, modelo que ahora sale con Westcol ¿Hubo infidelidad?

Tras confirmarse que María Isabel Villa y Westcol (Luis Villa) están saliendo de nuevo, se conoció una polémica declaración de la influenciadora Tatiana Murillo (‘La Barbie Colombiana’), quien expuso varios secretos sobre la vida privada de la modelo y periodista que retomó su romance el conocido streamer.

Seguir leyendo: Adriana Lucía habló sobre la grave y extraña condición de salud que padece su hijo

“Es esposa de Mauricio Aristizábal, uno de mis mejores amigos; un papasito, empresario y modelo, al que he visto crecer desde el día uno (...) Esta niña tenía una familia con Mauricio y cuando tuvo su primera relación con Westcol estaban separados, pero hace 8 días no ¡Se inventó una excusa para irse a Ibiza con Westcol! Aun teniendo un hogar y una hija, se inventó una pelea y se fue”, comentó ‘La Barbie Colombiana’ a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Esposo de María Isabel Villa, quien sería la nueva novia de Westcol, rompió el silencio

En medio del escándalo que generó Tatiana Murillo con sus palabras, Mauricio Aristizábal sorprendió al pronunciarse al respecto. Y aunque le solicitó a su amiga ser más prudente al hablar sobre su vida privada, no desmintió ninguna de las afirmaciones que hizo la mujer.

“Entiendo que ella procede bajo su buen corazón y su criterio, pero no me parece oportuno ni adecuado que hagamos pública mi vida personal. Sin embargo, agradezco a ella por su preocupación e interés”, expresó el modelo paisa.

Seguir leyendo: Westcol insultó a Jhovanoty por imitarlo y el humorista no se quedó callado

María Isabel Villa, Mauricio Aristizábal y Westcol. Fotografía por: Redes sociales

Mauricio Aristizábal también aprovechó la ocasión para enviar un inesperado mensaje a María Isabel Villa, con quien admitió haber pasado una larga época de su vida. Además, explicó cómo se siente en medio de toda esta situación y de la inesperada ruptura que, al parecer, se dio por desgaste en la relación.

“No esperen que yo hable mal de María Isabel. No, yo no hablaré mal de la persona a la que quiero tanto porque todavía siento amor por esa persona, con quien compartí tantos años y tengo tantos hermosos recuerdos en común. Es más, es impecable y fue alguien maravillosa, y ella tomó una decisión (...) No quiero dar una opinión, eso me quita el estrés y malestar que esto pueda generar. Yo tengo la posibilidad de no tener opinión y eso me mantiene en paz. Muchas gracias a todos los que están atentos y pendientes de mí. Estoy bien, tranquilo y sereno, gracias a Dios”, concluyó el esposo de esta joven, quien desde hace días se ha mostrado muy cercana a Westcol.