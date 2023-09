Siam: Carlos Montaño confesó que le fue infiel a Carolina Núñez en el noviazgo

Siam es un dúo musical conformado por la pareja de esposos Carlos Montaño y Carolina Núñez, quienes se dieron a conocer entre el público colombiano gracias a su participación en el Factor X, concurso musical del canal RCN que ganaron en el año 2009 bajo la tutoría de José Gaviria.

Producto del amor entre estos dos cantantes nació Emilia, una niña de 7 años que se ha convertido en la adoración de una familia llena de cariño y valores, según lo han mostrado sus padres en redes sociales.

Sin embargo, la relación entre los vocalistas de Siam también ha tenido momentos complejos, tal y como el que vivieron cuando Carlos Montaño le fue infiel a Carolina Núñez.

Puedes leer también: Jenny López, novia de Jhonny Rivera, subió la temperatura al mostrarse en bikini

Conoce los detalles de la infidelidad de Carlos Montaño a Carolina Núñez, de Siam

“Le puse los cachos”: Carlos Montaño, de Siam, sobre su infidelidad a Carolina Núñez

Así lo confesaron ellos mismos en una entrevista que brindaron al podcast Pedro Prieto TV, en el cual hablaron por primera vez ante el público sobre esta situación que dejó sorprendida a su comunidad de seguidores.

“Éramos muy inmaduros y Carlos la embarró muchas veces”, aseveró Carolina, tras lo cual Carlos agregó: “Sí, yo la embarré porque le puse los cachos (...) ¿Qué otro nombre le ponemos a ese acto?, eso no tiene otro nombre”.

De acuerdo con lo expuesto por los integrantes del grupo Siam, eso ocurrió en la primera etapa de su noviazgo, la cual ambos definieron como “una espiral”.

“Todo eran subidas y bajadas, y era muy conflictivo para mí porque estábamos en momentos muy diferentes de nuestras vidas y pensábamos de maneras muy distintas. Ella quería algo más serio y estaba preparada para eso; mientras yo, aunque la amaba, no me sentía listo para algo así. Debo admitirlo, no fui un gran novio porque no estaba preparado para lo que ella necesitaba”, explicó Carlos Montaño, quien agregó que “Carolina tampoco fue la novia adecuada”.

Te puede interesar: Nanis Ochoa renunció a ‘Lo sé todo’ porque revelaron su beso con Danny Marín

Por fortuna para los cantantes de Siam, esa dura etapa de su relación fue superada y quedó en el pasado, lo que les permitió aprender a confiar de nuevo el uno en el otro y reafirmar su amor, al punto que decidieron casarse y son más de 14 años los que llevan de una vida marital que construyen y fortalecen a diario, por supuesto, en compañía de su hija Emilia.