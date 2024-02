Greeicy Rendón habló de lo difícil que ha sido alejarse de Kai para trabajar

La Voz Kids sigue emocionando a los televidentes que sintonizan, cada noche, el canal Caracol. La competencia se encuentra en la etapa de audiciones a ciegas, por lo que los entrenadores, que este año son Greeicy Rendón, Aleks Syntek y Andrés Cepeda, compiten entre ellos para quedarse con las mejores voces. Aunque los tres músicos ya tienen parte de sus equipos completos, aún tienen espacio para llevarse más talentos.

Recientemente, en una entrevista con Eva Rey, la mentora caleña, que por primera vez es jurado en ese concurso de talentos, habló de lo complicado que ha sido para ella estar lejos de su hijo, Kai, dedicarle tiempo a su trabajo. En esa conversación destacó que el niño, que nació del amor con su pareja, el también cantante Mike Bahía, ha tenido cambios en su comportamiento durante su ausencia.

Greeicy Rendón confesó que se siente ‘culpable’ por pasar menor tiempo con su hijo

En la charla con la comunicadora español, la intérprete de Amantes reveló que al niño, nacido el 21 de abril de 2022, le ha dado ‘mamitis’, y que ese apego lo ha demostrado cuando ella debe ir a trabajar.

“Hoy salí en la mañana, me agarraba de la pierna. El nudo (en la garganta) que yo sentí hoy al salir de la casa, y mirar las semanas atrás y darme cuenta que llevo muchos días sin estar con él, me hace sentir culpable. Y digo, no sé si debería dejar un poquito eso que me importa tanto, y dedicarme más a él, ¿me entendés?, es como una composición emocional ahí que es la culpa, pero también a veces digo, si dejo de hacer lo que me apasiona, y me dedico 100% a él, pues no sé. Es muy difícil hablar de esto porque no sabés la respuesta correcta”, mencionó la cantante de 31 años.

Según dijo, su hijo tiene tres actividades favoritas: montar en moto, montar en bicicleta e ir al parque. Desde que está trabajando, comentó la también actriz, al niño ya no le emocionan tanto esos pasatiempos. Así mismo, reveló que en días recientes, han sido sus padres quiénes se han encargado de cuidar al bebé que está cerca de cumplir dos años de edad.