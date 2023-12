Greeicy mostró los curiosos regalos navideños para su hijo Kai. ¡Te sorprenderás!

La cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón dio a luz a su hijo Kai el viernes 22 de abril del 2022, convirtiendo ese mismo día al también cantante Mike Bahía en padre. Desde ese momento la pareja ha volcado su vida a la crianza de su hijo como prioridad, y aunque no dejan de lado sus carreras artísticas, la paternidad se ha vuelto una inspiración dentro de sus composiciones.

GREEICY EMPACA LOS CURIOSOS REGALOS PARA KAI

Greeicy reveló por medio de sus redes sociales un curioso video en el que se ve envolviendo en papel regalo navideño los objetos que según ella más disfrutará su hijo en estas fechas. Con la frase “Yo empacando los regalos con los que sí va a jugar mi hijo” dejó ver lo que le ha enseñado la experiencia de la maternidad durante el primer año y medio de su hijo Kai, quien al parecer prefiere divertirse más con los artículos de su madre que con juguetes convencionales.

Así disfruta Greeicy su Navidad Fotografía por: redes sociales

En la grabación hecha desde su casa campestre y que está musicalizada con la famosa canción de Mariah Carey ‘All I Want for Christmas Is You’, se ve a la artista caleña empacando emocionada y con actitudes de picardía elementos como un gancho para cabello, una chancla, una lima de uñas, un rodillo quita pelusa, una crema y un contenedor de leche materna; todos elementos con los que al parecer el bebé se distrae, algo que de seguro muchas madres comprenderán.

¿QUÉ SIGNIFICA KAI, NOMBRE DEL HIJO DE GREEEICY?

En entrevista exclusiva con Vea en agosto del año 2019, mucho antes de que Greeicy y Mike Bahía concibieran a su primer hijo, la pareja le contó en primicia a esta revista desde el ‘Crucero de los más sexis’ cómo pensaban llamar a su primogénito. Si era niño lo llamarían Kai, y si era niña Arena. Dos años después ya estaban embarazados y sabían que sería un varón al que llamarían Kai. En ese mismo viaje por Aruba nos revelaron que es un nombre de origen hawaiano que significa ‘mar’. Mira estas y más exclusivas de Vea con tus famosos favoritos en el portal web de Vea.

