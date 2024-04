Greeicy mostró el rostro de su hijo Kai en su nueva canción, ¿a quién se parece?

El 21 de abril del 2022 nació Kai, el primer hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía. El embarazo de la cantante caleña fue uno de los más comentados de la farándula nacional.

La llegada del nuevo integrante cambió las vidas de los intérpretes de Amantes. A través de sus redes sociales, han compartido una serie de imágenes mostrando su faceta como padres, que llegó, quizá, en uno de los momentos menos esperados de sus vidas; no obstante, según han comentado en varias oportunidades, Kai ha sido el mejor regalo.

“Después de años de relación, la comunicación cambia y de repente estábamos hablando de hijos, pero nunca lo planeamos, sino que nos generaba curiosidad ‘cómo sería un hijo tuyo y mío’, nos hacíamos preguntas así y hablamos de nombres; era como que ‘no’, y que no queríamos tener hijos... la llegada de Kai, aunque ya habíamos hablado de hijos, llegó sin planificar, surgió naturalmente y llegó en un momento hermoso, apenas nos enteramos de la noticia nos dio mucha emoción”, dijo la cantante en una oportunidad.

‘Kai’: así suena la nueva canción de Greeicy Rendón

El próximo domingo, el pequeño cumplirá dos años. Para celebrarlo, Greeicy Rendón quiso dedicarle una canción muy especial que lleva su nombre y que fue estrenada hace unas horas en las plataformas digitales.

“2 años de tenerte con nosotros. 2 años aprendiendo de ti y enriqueciendo nuestras almas con tu existencia. Te amo Kai. Ya salió. Vayan a escucharla y a ver el video 🦋Disfrútenla, siéntanla y dediquenla”, escribió en su cuenta de Instagram.

Así es Kai, el hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía

El videoclip de la nueva canción de Greeicy incluye una serie de imágenes del bebé, desde que estaba en la barriguita hasta ahora. Lo que llamó la atención de los seguidores de la artista, es que, hasta el momento, ni ella ni su pareja, el también cantante Mike Bahía, no habían mostrado, de manera directa, el rostro de su hijo.

Los comentarios no se hicieron esperar: “yo no sé qué amo más. Si la canción, si a Kai o si todo lo que me produce esta obra de arte 😍❤️ Estoy enamorada”, “amamos la canción, amamos a Kai y te amamos a ti”, “Kai es hermoso”, “lo más bello”, “eres una gran mamá”.

Letra de ‘Kai’, la nueva canción de Greeicy Rendón

La canción de Greeicy ha cautivado a miles de fanáticos, quienes se han sentido identificados con la letra que dice así:

Ojalá que esos ojitos me miraran siempre

Lo que queda de esta vida y también la siguiente

Yo no acostumbro a hablar de más

Prefiero demostrártelo

Quisiera envolver el mundo y regalártelo

Y ni así… será suficiente.

___

Estar cerca de ti me da paz

Le diste vida a un desierto

Tengo que admitir que jamás

Sentí lo que por ti siento.

___

Corazón, perdona si un día te falto

Siento que no merezco tanto

Siento que no merezco tanto

Por lo tanto siento que ni te merezco

Que eres un cielo, yo una estrella y a ti pertenezco

Te mereces lo mejor y a lo mejor no me parezco

Pero me elegiste, así que te agradezco.

___

Quererte mucho es poco Siento que le encontré a mi vida un foco

No se como explicar la conexión entre nosotros

Por el cielo floto y vas de copiloto

Te miro y digo: ojalá mi ojos tomaran fotos.

___

Pa que sea eterno Que nada sea efímero

Yo Pa que dinero

Si te tengo el resto lo libero

No quiero distracciones

La vida está yendo ligero

Yo solo necesito tus besos y algo de oxígeno

Y si la vida lo permite

Voy a estar ahí para cuando me necesites

Y a menos de que lo evites.

___

Yo quiero que conmigo ria, llora, duerma, viva, calle y grite

Estar cerca de ti me da paz

Le diste vida a un desierto

Tengo que admitir que jamás

Sentí lo que por ti siento

Corazón, perdona si un día te falto

Siento que no merezco tanto.