Goyo reveló si quiere ser mamá otra vez y habló de su divorcio

A principios del 2023, se confirmó la separación de Goyo y Tostao, integrantes de ChocQuibTown, quienes se casaron en 2011 y llevaban más de diez años de relación. Su unión terminó en medio de rumores, a los que nunca se refirieron, que apuntaban a la existencia de una tercera persona en discordia.

Recientemente, la cantante habló de su divorcio con la presentadora española Eva Rey para su programa Desnúdate con Eva. En la charla mencionó que su canción Tumbao había sido una forma de hacer catarsis respecto a las ‘tormentas’ que había tenido que atravesar en medio de tantos cambios en su vida.

Goyo habló de su divorcio de Tostao

“Es una canción bailable (...) es la analogía a continuar, ese deseo de Goyo de empoderarse a sí misma”, dijo. La periodista continuó y mencionó que la catarsis de Goyo había sido diferente a la de Shakira, quien lanzó varias canciones donde se refería a su situación con Gerard Piqué, su expareja.

“La verdad no me parece una mala idea haberlo hecho (componer canciones como las de Shakira) pero también tengo una propia visión de las cosas. Yo amo mucho a mi público, respeto mucho a la gente que sigue a ChocQuibTown, y de alguna manera nuestras vidas privadas nunca estuvieron en el ojo del huracán y me pareció también prudente no hablar mucho de eso (del divorcio), pese a que hay canciones donde uno desahoga, por ejemplo: ‘no estoy llorando, la vida sigue’”, reiteró.

Goyo habló de querer tener un segundo hijo

Gloria Emilse Martínez, nombre de pila de Goyo y Carlos Valencia, Tostao, son padres de Saba, quien tiene 10 años. La artista le contó a Rey que su primogénita le pide, de vez en cuando, que le regale un hermano, por eso, la idea de volver a ser madre se cruza nuevamente por la mente de la creadora de temas como Otra noche y Na na na.

“La verdad (la puerta) no está cerrada. En algún momento, donde tenga la oportunidad, y sienta que quiero tener un hijo, y pueda, lo voy a hacer. Me dice ‘ay no, a veces como que me siento sola, mami, me encantaría tener un hermanito’. Si tuviera, me gustaría tener un hombre, me encantaría tener esa experiencia de tener un hijo hombre”.