Goyo habló sobre el gato que subió al escenario: “Ofenderlos no era mi objetivo”

Dos días después de haberse realizado la entrega número doce de los Premios Nuestra Tierra, la famosa gala sigue dando de qué hablar, específicamente por la presentación que ofreció Goyo, quien también se presenta físicamente como ‘La Pantera’. Minutos después de subirse al escenario, su talento y música quedó eclipsado por la presencia de un gato a quien tenía amarrado con una correa junto a ella.

Las críticas no dudaron en llegar y la vocalista de Chocquibtown se convirtió en el tema de conversación en redes sociales, donde la mayoría de los internautas expresaron su descontento y la acusaron de maltrato animal, pues para muchos fue un acto inapropiado hacia el gato. Hace unas horas, la cantante de 40 años enfrentó las críticas y pidió disculpas.

¿Qué dijo Goyo sobre el gato que subió al escenario?

A través de sus redes sociales, la exesposa de Tostao compartió un comunicado dirigido a sus 862 mil seguidores y demás internautas. “A todos: He leído sus mensajes y he atendido su llamado desde mi corazón como siempre les hablo; claramente ofenderlos no era el objetivo ni mucho menos maltratar a un animalito”, explicó para luego aclarar que a Mati, el gato, nunca se le maltrató ni “estuvo expuestos a situaciones a las que no haya estado acostumbrado”, pues incluso, según ella, siempre estuvo su dueña presente.

Sin embargo, se disculpó y dio la razón a varias de las críticas. “Por supuesto tuvimos el consentimiento de su dueña, por eso la presencia de ella en el escenario, incluso, es ella quien aparece cargándolo mientras ingresa y sale de la escena. Pero saben qué, tienen toda la razón, no era necesario hacerlo parte del show”, finalmente, sorprendió con una seria denuncia. “A aquellos que me insultan y ofenden, nada les da el derecho a acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletes y cadenas, revictimizándome y lo reafirmo, la ignorancia es inmensa acerca del tema racial. Leí varios mensajes en los que me mandaban a encadenar a mi hija, comparando este episodio con la esclavitud, ignorando por completo que así van las mascotas a los centros comerciales, a la calle y a los aeropuertos etc. Nada, reitero, les da el derecho a juzgar a mi comunidad, ni aprovechar para ser racistas libremente porque interactué con un animal mientras cantaba, algo que es normal en mi espacio intimo. A quiénes entendieron mi posición y no juzgaron el acto desde mi intención, les agradezco y aunque es difícil no juzgar, se tomaron el tiempo con cariño de preguntar y no se dejaron llevar por la percepción errónea de la situación, gracias de nuevo”, expresó Goyo.