¿Goyo era amiga de la nueva novia de Tostao?: “me dejaron como la villana”

En marzo del 2022 surgieron los primeros rumores sobre la separación de Carlos Valencia y Gloria Martínez, conocidos artísticamente como Tostao y Goyo, integrantes de ChocQuibTown.

Te puede interesar: Juliana Diez, novia de Sebastián Caicedo, dijo qué piensa de Carmen Villalobos

Goyo y Tostao se casaron en el 2010 y tienen una hija llamada Saba. Fotografía por: Instagram

Todo surgió cuando, en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity, se comenzó a especular que Tostao pedía varios permisos porque, supuestamente, tenía que ir a diligenciar papeles del divorcio.

Aunque en un principio no hicieron ninguna declaración oficial para confirmar el tema, la ausencia de música del grupo fue una forma de confirmación de la ruptura de la pareja. Luego, en el programa Lo sé todo se lo encontraron en un evento y le preguntaron al cantante directamente por esos rumores, a lo que él simplemente contestó: “lo que se ve, no se pregunta”. También en La Red, dijo: “a buen entendedor, pocas palabras”.

Más noticias de Goyo Goyo habló sobre el gato que subió al escenario: “Ofenderlos no era mi objetivo” La cantante pidió disculpas por haber llevado un gato a los Premios Nuestra Tierra y explicó la razón de su presencia. Goyo denunció amenazas e insultos. Leer aquí: Goyo habló sobre el gato que subió al escenario: “Ofenderlos no era mi objetivo” Tostao, de ChocQuibTown, habló por primera vez de su separación de Goyo Tostao, integrante de ChocQuibTown, se defendió de las críticas y dio detalles de su divorcio de Goyo. Leer aquí: Tostao, de ChocQuibTown, habló por primera vez de su separación de Goyo

Estuvieron juntos por más de una década y su amor les dejó como fruto a su hija Saba. Por lo que se pudo evidenciar, la expareja quedó en muy buenos términos. “Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, donde estaban cuando pasé por lo agrio. La vida es corta, vívanla”, escribió el cantante en u cuenta de Instagram el pasado mes de febrero.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Novia de Tostao era la mejor amiga de Goyo?

Una vez el cantante colombiano hizo pública su relación con su nueva novia Guigliola Valencia, en redes sociales se viralizó una imagen donde se observan a los cantantes junto a ella, quien estaba en la mitad de los dos. Lo que más llamó la atención de los internautas es que Goyo y ella estaban tomadas de la mano, como si fueran muy buenas amigas.

Además, cuando el artista publicó la primera imagen en sus redes con su nueva pareja, Goyo no dudó en comentarles y desearles lo mejor en su relación: “felicitaciones. Hermosos Dios los guarda con su luz”. A ese mensaje, Guigliola contestó: “amén, muchas gracias. Un abrazo Goyito”.

A raíz de esa foto, en redes se comenzó a rumorar que las dos mujeres supuestamente eran muy buenas amigas desde hace muchos años; de hecho, en redes sociales la nueva novia de Tostao fue bastante criticada, supuestamente por “dañar un hogar”.

¿Qué dijo la novia de Tostao?

Luego de varios meses de múltiples especulaciones, la novia de Tostao decidió responder varias de las dudas de sus seguidores. “¿En realidad eras muy amiga de Goyo?”, le preguntaron, a lo que ella contestó: “nunca he sido su amiga. En nuestra tierra nos conocemos, pero no todos somos amigos. No tenemos nuestros números telefónicos, nunca hemos tenido una tertulia, no hemos estado en nuestras fechas especiales, ni amigas en común tenemos, nunca he visitado su casa, nunca hice parte de su entorno ni ella del mío, en fin, mil razones. La foto que circula en redes sociales es de hace 10 años, y quería una foto como cualquier fan”, escribió la odontóloga de profesión.

Además de eso, confesó que lo más difícil de estar con Tostao por ser una persona famosa, ha sido “lidiar con malos comentarios infundados con una mentira que se inventaron, sabrá Dios a quién le convenía que se dijera eso y dejarme a mí como la villana de la novela”.