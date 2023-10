Gerard Piqué y papás de Clara Chía viven caótica relación: “No te queremos”

La relación amorosa entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí ha dado bastante de qué hablar desde que salió a la luz pública, pues habría sido esta joven con quien el exfutbolista le habría sido infiel a Shakira, según contó el paparazzi Jordi Martin.

Ahora, tras un año de confirmar su romance, la pareja de catalanes volvió a ser tema de conversación entre medios de comunicación, los cuales señalan que el antiguo jugador del Barcelona no tendría una buena relación con los padres de su novia.

Al parecer, los 12 años que Piqué le lleva a Clara Chía, serían una de las razones por las que a los padres de la joven les disgusta este noviazgo Fotografía por: Twitter

Papás de Clara Chía habrían despreciado a Gerard Piqué

Fue Jordi Martin, en charla con el portal Tv Notas, quien sacó a la luz que los papás de la joven de 24 años no gustan del hombre con el que su hija sostiene un romance, al punto que habrían llegado a decirle “no te queremos” durante una reunión íntima a la que asistió.

El comunicador español mencionó también que, debido a la hostilidad recibida por parte de la familia Chía Martí, el exnovio de Shakira ha preferido evitarlos a toda costa.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, es que los papás no lo quieren nada (...) Gerard no puede pisar la casa de los padres de ella”, explicó el periodista, quien lleva años exponiendo la vida privada del exjugador de fútbol.

¿Qué opina Clara Chía de la mala relación entre sus padres y Gerard Piqué?

De acuerdo con la información compartida por Jordi Martin, la relacionista pública se ha puesto del lado de su pareja y le ha apoyado en esta situación, como era de esperarse, por eso evita ver a sus papás cuando viaja a Estados Unidos, donde tienen varias propiedades.

“Cuando Gerard se va a Miami a ver a sus hijos, Clara no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga. Está enfadada con sus papás porque no aceptan a su pareja”, agregó el reconocido paparazzi.

¿Quiénes son los papás de Clara Chía, novia de Gerard Piqué?

La catalana era una cara desconocida para la opinión pública, hasta que a mediados del 2022 comenzó a mostrarse muy cercana al también empresario deportivo y presidente de Kosmos, empresa donde trabaja como relacionista desde hace años. La atención mediática aumentó al confirmarse que son pareja.

El entorno de Chía Martí también comenzó a ser un tema de interés para los más curiosos. Por esta razón el portal Vanitatis despejó algunas dudas en agosto pasado, cuando publicó que los papás de la joven, de 57 años cada uno, “eran una familia de clase media”. Sin embargo, con trabajo lograron mejorar económicamente:

“Son gente muy bien relacionada en la zona alta de Barcelona (...) la mayoría de los familiares de la nueva novia de Gerard son abogados, aunque también han hecho incursiones en el mundo de la empresa”.