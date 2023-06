Gerard Piqué y Clara Chía demandan a periodista amigo de Shakira

En un nuevo capítulo legal por proteger su intimidad, el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué y su pareja Clara Chía hicieron una declaración, ratificando ante el juez la denuncia que interpusieron contra Jordi Martín por el supuesto delito de acoso. Al parecer, el español es el responsable de tomar fotografías de la pareja en distintos espacios, públicos y privados.

Este reportero gráfico, colaborador de importantes medios de farándula, se había encontrado anteriormente en tribunales con Piqué, luego que el fundador de Kosmos comentara en sus redes sociales que Martín era un adicto. Este comentario los enfrentó por una presunta difamación, y aunque es cierto que el paparazzi había tenido inconvenientes con las drogas, es un tema superado, por eso el comentario le trajo de nuevo problemas a su reputación.

Piqué y su novia Clara Chía alegaron que Martín los perseguía y no respetaba sus espacios privados para fotografiarlos. Fotografía por: grosby group

Este mismo paparazzi, que le seguía los pasos como sombra inseparable a Piqué y Shakira, fue uno de los primeros en confirmar la separación de la mediática pareja. El foto-periodista, que llegó a la diligencia judicial en compañía de su abogado Ricardo Abía, había comentado al diario La Vanguardia que Gerard, “no me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira”.

¿Qué alegan Piqué y Clara Chía contra Jordi Martín?

En su argumentación, contenida en unos 30 folios, explicaban que su denuncia obedecía a que Martín no respetaba su espacio privado y tomaba fotos de lugares no públicos. Dejaban en evidencia que, en el último año, el paparazzi los seguía implacablemente, no solo en España, sino durante varios viajes que habían hecho al extranjero. La gota que rebosó la copa fue un suceso reciente en un parqueadero cercano a las oficinas de Piqué de la capital catalana, donde hizo presencia el fotógrafo.

Ante este acoso, Piqué y Chía solicitaron inicialmente al titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabares, que emitiera una orden de alejamiento contra Jordi Martín. Piqué desistió de la petición, pero no su actual pareja. Clara pidió 1.000 metros como distancia mínima, para que el reportero no se le pueda acercar, manifestando que su seguimiento la había afectado, como lo señalan varios informes psicológicos que aportó.

En contraposición, Martín le explicó al juez que siendo Piqué una figura pública se ha limitado a seguirlo y registrar sus actividades por el interés que genera, pero siempre respetando las normas de su trabajo. Sobre el episodio del parqueadero, afirmó que no tomó fotos al notar que era un lugar privado.

Al finalizar sus exposiciones, se conoció la decisión. Por una parte, la Fiscalía rechazó la petición de Chía, afirmando que el derecho a la información prevalece en estas circunstancias. El juez Tabares determinó que el paparazzi estaba haciendo su labor de cubrir periodísticamente a una figura pública. Acogiendo este concepto, Clara, quien no es considerada figura pública, mantiene su petición. “Nunca es agradable pisar un juzgado y más cuando a uno le quieren privar de ejercer su labor informativa”, escribió Martín en su Instagram.