Georgina y Cristiano y su extravagante Navidad en casa. Pista de hielo y más lujos

Después de celebrar el cumpleaños seis de su hija Alana Martina con una fiesta temática de Disney, Georgina, la esposa del astro del fútbol Cristiano Ronaldo decidió compartir con sus más de millones de seguidores de Instagram la decoración de navidad de su casa, en su nuevo hogar de Arabia Saudita. La influencer como siempre no escatimó en costos para vestir su casa de Navidad reveló en un video de la red social cómo luce su hogar por estos días.

Georgina mandó instalar una pista de hielo en el jardín de su casa para Navidad Fotografía por: Instagram

En las imágenes se ve a los famosos renos, un imponente árbol de Navidad, arreglos con bolas de colores, el chocolate caliente para los invitados y los tradicionales churros hechos al momento, que están a la orden del día en la mansión. Sin embargo, lo que más ha causado sensación en esta decoración ha sido la pista de hielo que mandó a instalar en donde la influencer se animó a patinar. Para ello, usó una firma especializada Ice Wonderland, que le dio gusto. En las imágenes, que acompañó con el texto “Divirtiéndome en casa dulce hogar”, también se nota que Georgina ya hizo sus compras navideñas, pues presumió varios regalos listos para ser entregados.

Así es la fabulosa mansión de Georgina y Cristiano en Arabia Saudita

Los hijos de Cristiano y Georgina disfrutaron de la pista de hielo, junto a familiares y amigos y también contaron con un trineo para deslizar.

Recordemos que la familia reside en Arabia Saudita, ya que Cristiano juega en el equipo Al-Nassr. Allí tiene una imponente residencia con ocho habitaciones en suites, una piscina olímpica y áreas de palmeras. Además, cuenta con dos gimnasios, uno cerrado y otro al aire libre. El inmueble está avaluado en 12 millones de euros.

Los comentarios por supuesto también se dieron espontáneamente. “Pero luego en el hormiguero dices que no sois materialistas”; “A mí me encantan como se la gozan”; “Mi hija mirando el vídeo y me dice ‘allí hay que ir’, jajajaja; ‘es la casa de un futbolista le dije’, ‘ahhhh ok’, jajaja”; “Ellos son la única familia famosa que quiero conocer genuinamente”; “Que lindo que disfruten mucho lo que tienen. La gente siempre los va a criticar por todo como a ellos”; “Gracias por estos momentos únicos”; “Wow, que familia de guapos”, y “Aspiro a algún día poder hacer lo mismo en mi casa”, fueron algunas reacciones que se lee en la publicación de Georgina.

