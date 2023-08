Ganadora del ‘Desafío The Box’ se incrustó diamantes en los dientes: “¡Una fresa!”

Hace poco menos de un mes que la temporada 2023 del Desafío The Box llegó a su final, dejando como ganadores a Senséi y Aleja, quienes se llevaron un premio de 400 millones de pesos cada uno, según se mostró en el último episodio del programa de Caracol Televisión.

A pesar de que los concursantes comentaron en aquella ocasión cómo van a gastar o invertir parte del dinero, la bogotana agregó en una entrevista con la emisora Tropicana que, recientemente, modificó su sonrisa con unas diminutas joyas.

Televidentes del 'Desafío The Box' destacaron en más de una ocasión la belleza en la sonrisa de Aleja Fotografía por: Instagram @alejamartinez_s

De acuerdo con lo expuesto por la ganadora del Desafío The Box, su odontólogo le sugirió la opción de incrustarse diamantes en los dientes y la idea quedó rondando en su cabeza. Tiempo después de pensarlo, se animó a someterse al procedimiento.

“Me los pusieron. El muchacho que me arregla los dientes me dijo: ‘Ay, ven te los pongo’”, aseguró Aleja Martínez, quien mostró por algunos segundos cómo quedó luego de esto, ante lo cual su compañero Senséi, que también estaba presente, contestó: “¡Eso es una fresa!”.

Además, la joven deportista reveló que, antes de ingresar al reality show del canal Caracol, mandó a reforzar su diseño de sonrisa para evitar perder algún diente en medio de las pruebas, pues para nadie es un secreto que la mayoría tiene este tipo de riesgos.

Las reacciones a la confesión de Martínez no se hicieron esperar, y mientras algunos la elogiaron por su decisión, no faltó quienes aprovecharon para criticarla. por lo que calificaron como una “excentricidad”.

No obstante, esta no es la primera vez en que es blanco de críticas, pues su triunfo en el programa también fue cuestionado por una gran cantidad de televidentes, quienes se mostraron en desacuerdo al considerar que su desempeño no fue tan bueno como el de Guajira, a la que venció en la final.

¿En qué más va a gastar el premio del ‘Desafío The Box’?

Durante el desarrollo del programa, Aleja reiteró que una parte del dinero que recibió lo usaría para pagar el apartamento de su madre, así como para comprar la camioneta que siempre ha soñado y emprender en el mundo de los negocios con una empresa.

De igual manera, en una entrevista que brindó a La Red, la motociclista mencionó que también va a tender la mano de su abuela y le ayudará a costear la construcción de su casa.