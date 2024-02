Ganador de ‘La voz kids’ acusó a su padre de abandonarlo y huir con su premio

La voz kids es uno de los formatos más exitosos del mundo. El concurso de talentos, que hoy en día se está transmitiendo en el canal Caracol, ha tenido versiones en varios países del mundo, desde Estados Unidos hasta Albania.

En Colombia se hizo la primera edición en el 2014, con Andrés Cepeda, Fanny Lu y Maluma como entrenadores. En la actualidad, la competencia mantiene como mentor al cantante bogotano y añadió a Greeicy Rendón y Aleks Syntek.

Ganador de ‘La voz kids’ reveló que su padre lo abandonó

Recientemente se conoció la trágica historia de uno de los ganadores de programa en su versión mexicana. Se trata de Roberto Xavier, el menor que ganó La voz kids, México, en el 2019. Según reveló, su victoria fue agridulce, pues, aunque se llevó el primer puesto gracias a su talento, vivió una triste situación con su familia.

Puedes leer también: Karol G lanzó ‘Contigo’, esta es la letra completa de la canción

Tal y como reveló en una entrevista el propio Roberto, su padre, luego de seis meses de ganar la competencia, decidió irse de casa. La situación es que no solo se alejó, sino que también se habría llevado consigo el premio del ganador del programa, es decir, unos 500 mil pesos mexicanos.

El joven, que hoy tiene 14 años y que hizo parte del equipo de Lucero en el programa de televisión, expresó: “Lamentablemente, a los 6 meses que yo gané ‘La voz kids’ mi papá nos abandonó y se llevó el premio”.

Con el fin de conocer más de las palabras del joven, el tiktoker ‘eslowolse’ lo entrevistó y, en la charla con él, el exganador del concurso dijo: “Él se va y se lleva el premio, solamente supe que se fue y ya no volvió, fue por los cigarros (...) pero está bien, el dinero va y viene, gente me lo ha dicho, yo creo que tienen la verdad, el talento me lo quedé yo”.

Te puede interesar: Exnovia de Feid tendría un nuevo amor. ¿Es otro cantante?

¿Qué dice el papá del ganador de ‘La voz kids’ que lo acusa de abandonarlo?

Recientemente, en medio de la polémica, el padre del menor apareció y se defendió de las acusaciones. Comentó que es inocente de lo que se le culpa y que jamás lo abandonó.

“Soy el papá de Roberto Xavier, ganador de la edición 2019 de La voz kids. Por este mismo medio se me ha calumniado de que me robé el dinero de él, cosa que él afirmó en una página por estar mal informado. Sí, existe tal premio, el cual está en un fideicomiso para sus estudios, que ni yo, ni su mamá, ni nadie puede tocar, porque son para ese fin, para sus estudios. A la gente que me ha estado calumniando, bendiciones. A mi hijo, si estás viendo esto, te amo, aquí voy a estar siempre para ti, no pasa nada, síguele echando ganas al estudio, a lo que te gusta, la música”, mencionó el familiar Roberto Xavier.