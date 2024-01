‘Gafas negras’: letra completa de la nueva canción de J Balvin y Maluma

Luego de varias semanas de expectativas, salió oficialmente la colaboración musical entre Maluma y J Balvin, Gafas negras. Los paisas llevaban un largo rato haciendo publicidad a su nueva canción en conjunto, sin embargo, fue hasta el 25 de enero que la composición salió a la luz. Los cantantes, incluso, estuvieron pasando tiempo de descanso juntos. Estuvieron practicando jet ski y grabando contenido para sus redes sociales.

En medio de esas actividades, José Balvin, nombre de pila del nacido en Medellín, relató que tuvo un accidente y que, ‘por culpa’ de su colega, Juan Luis Londoño, había perdido su celular. “Recuperé mi celular, bueno, no lo recuperé, me tocó comprar otro. La historia es así: me iba a montar a un (...) mejor dicho, es culpa de Maluma que se montó al jet ski, y yo, por pasarme de puesto, se cayó (el celular) y me quedé cuatro, tres días sin celular, pero ya. Por si alguien me buscó por ahí, ya estoy. Los amo”, mencionó el papá de Río.

El junte, a pesar de aquel suceso, ya está disponible en todas las plataformas de streaming, y aquí te mostramos la letra completa del tema.

Letra completa de ‘Gafas negras’ de J Balvin y Maluma

Gafas negra’ pa’ que no se vea la nota

Viendo como to’ los culo’ aquí rebotan

La disco oscura, me siento que estamo’ en Gotham

Si tiene novio esta noche ella lo bota, yeah

Vamo’ a ver cómo resolvemo’

De ese cuerpo estoy pega’o como Venom

Pero tranqui, tranquila, que estamo’ melo’

La disco la cerramo’, fumando y bellaqueando

Es que las babie’ vinieron a perrear

Y las que trajeron gato que lo suelten un rato

Tranquilos, que es para un perreo na’ má'

Perreando

Maluma, ba-ba-baby, yeah

Entramo’ a la disco normal

Sabe que la voy a romper sin entrar

Hasta dormido no paro de facturar, sí

Ese culito a cualquiera pone a orar, ey

Pero en la mía, mala míaEse cuerpito lo tiene al día

A ti te arresto, Ave María

En ti confío, como un mesías

Si quiere’ te compro guaro, to’ mis carro’ tienen aro’

La cuenta de banco es un descaro

La baby quiere, quiere to’ caro

A vece’ me busca y yo no le paro

Ayer borramo’ cassette, doce babie’ en el jet

Tengo videíto’ que subiste al internet

Terminamo’ aquí y formamos un get

Siempre te busco, avisa cuando esté'

Tranquila

No me molesta si se besa con la amiga

El party lo seguimos hasta el otro día

Aquí adentro me quedo con la bandida

La disco la cerramo’, fumando y bellaqueando (ah; ¡wuh!)

Es que las babie’ vinieron a perrear

Y las que trajeron gato que lo suelten un rato

Tranquilos, que es para un perreo na’ má' (yo, leggo)

Lo doy con el palo, como Alexis y Fido te voy a dar

A ese culo le voy a colaborar

La baby es gángster, también le gusta frontear

Y en la casa ya no va a quedarse, no

Esto no es pa’ enamorarse

De ti no creo que me canse

Le tiran y no tienen chance

Ese culo es mío, parce, yeah-yeah

Tranquila

No me molesta si te besa’ con la amiga

El party lo seguimo’ hasta el otro día

Aquí adentro me quedo con la bandida

Perreando

Duro, duro, duro

Duro, duro, duro, duro, duro, duro