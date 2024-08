Gabriela Tafur sacó a la luz el pacto que tenía con el estilista Mauricio Leal

El crimen de Mauricio Leal y Marleny Hernández, su mamá, el 21 de noviembre del 2021, conmocionó a todo el país. Según las investigaciones de la Fiscalía, el reconocido peluquero y su progenitora fueron asesinados en su propia casa en manos de Jhonier Leal, su hermano e hijo.

Aunque, aparentemente, el caso ya se había resuelto con la condena de Jhonier a 55 años y tres meses de prisión, la investigación tomó otro rumbo cuando el pasado 11 de agosto salió a la luz un video de 47 segundos en el que aparece Mauricio afirmando que, supuestamente, él mató a su mamá y se agredió él mismo pues “ya no podía más”.

El clip ha suscitado una ola de especulaciones. Expertos, investigadores, videntes, amigos y fanáticos aseguran que el estilista fue obligado a grabar ese video para que el verdadero responsable del doble homicidio no fuera inculpado y quedara “confirmado” que, supuestamente, habría sido un suicidio.

Toma del video grabado por Mauricio Leal y encontrado en el celular de su madre antes de ser asesinados. Tomada de Noticias Caracol. Fotografía por: Noticias Caracol

¿Qué pacto tenía Gabriela Tafur con Mauricio Leal?

Desde que se conoció la trágica noticia, varias famosas, amigas de Mauricio Leal han aparecido a través de sus redes sociales o en entrevistas para hablar de lo que significó el estilista para sus vidas, así como también, pidiendo justicia.

El día del crimen, por medio de su cuenta de Instagram, Gabriela Tafur, exseñorita Colombia, publicó un emotivo mensaje despidiéndose del ‘Niño genio’, como se le conocía.

“Lo único más grande que tu talento era tu gran corazón. Me viste crecer, me acompañaste de la mano en los sucesos más importante de mi vida y estuviste ahí de manera incondicional y desinteresada. Qué falta que me harás. Vuelta alto, mi baby. Qué vacío el que dejas”.

Ahora, casi tres años después, salió a la luz el pacto que tenía la modelo con el hermano de Jhonier Leal. “La verdad es que tenía una gran amistad con Mauricio Leal y con él tenía el pacto de que me iba a arreglar, pero desde el cielo, él me acompañara”, dijo refiriéndose al compromiso que el estilista había adquirido para maquillarla y peinarla el día de su matrimonio.

¿Cuándo se casa Gabriela Tafur con Esteban Santos?

La expresentadora del Desafío The Box sostiene una relación sentimental con Esteban Santos, con quien anunció su compromiso en octubre del año pasado. De acuerdo con lo que dijo la modelo, su matrimonio se llevará a cabo el sábado 7 de septiembre.

Previamente, la exreina había contado cómo fue el momento cuando su novio le pidió que se casara con él. “Me dijo que íbamos a un evento en el que se celebraría el aniversario de un viñedo que conocíamos y por eso nos pusimos bonitos. Recuerdo que, durante la semana, él me insistía en que ese día me debía ir muy linda. Busqué un vestido acorde para la ocasión y me arreglé como si fuera para una fiesta, pero cuando llegamos no vi a nadie más... Se me hizo muy raro que no había nadie más en el sitio, cuando se suponía que sería una fiesta y que, además, habíamos llegado tarde... Cuando yo me acuerdo, él se arrodilla de inmediato y yo me puse a llorar de la emoción, literalmente borré caset. La verdad es que debo confesar que yo no le escuchaba ni le entendí nada de lo que me decía, simplemente decidí arrodillarme a su lado y le contesté: ‘¡Claro que sí me quiero casar contigo!’”, contó.