Gabriela Tafur habló sobre la angustiosa situación que vive

En septiembre del 2023, Gabriela Tafur, expresentadora de El Desafío, anunció que ya estaba fuera del país para cumplir uno de sus más grandes sueños: estudiar en la prestigiosa universidad estadounidense de Stanford. Fue el 30 de marzo de ese mismo año que la exseñorita Colombia confesó que estaría fuera del país para adelantar ese cometido.

“Meses y meses de esfuerzo, noches sin dormir, estrés, lágrimas, sacrificios, ganas de tirar la toalla y de estar constantemente tentada a rendirme. Meses teniendo un hueco en el estómago, poniendo mis capacidades en juicio, estando preparada para lo peor, pero siempre deseando lo mejor. Hoy, por fin, después de tanta espera, recibo la noticia más emocionante y esperada: mi meta (y sueño) se cumplió. El trabajo duro y el esfuerzo sí pagan. Oficialmente haré parte de la clase 2025 de Stanford GSB y no me cabe el corazón en el pecho. GSB: here I come (Aquí voy)”, mencionó por aquellos días la modelo.

La celebridad, que está comprometida con Esteban Santos, hijo del expresidente de la nación, Juan Manuel Santos, ha estado compartiendo su experiencia de vivir y estudiar en territorio norteamericano a través de sus redes sociales, en las que tiene más de 700 mil seguidores.

¿En dónde vive Gabriela Tafur?

La abogada, recientemente, relató a sus fanáticos que ha tenido que pasar difíciles momentos y que la vida de universitaria en California ha sido complicada. Además de dormir poco, ha adquirido algunas manías a causa del estrés.

“Miren, ustedes no conocen mi faceta como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño, mentiras (...) Ayer me quedé a las 2 a. m. por estar de vaga, me fui a esquiar este fin semana, así que tenía que entregar una aplicación hoy a las 9 a. m. y del estrés me mordí el labio, lo tengo ‘descarnizado’ (...) Se me hincha el labio y hasta sale sangre y cada vez que hablo o como chicle me lo muerdo y se vuelve a hinchar, y así vamos en este ciclo vicioso con mis labios”, comentó la caleña a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Todo, sin embargo, no es estudio, incluso, en días pasados, Tafur mencionó que estuvo tomando unas cortas vacaciones en México. Desde Puerto Vallarta, la también escritora compartió una galería de fotografías con las que demostró lo mucho que se divirtió.