Gabriela Tafur habló de lo difícil de organizar su boda con Esteban Santos

El 30 de marzo del 2023, Gabriela Tafur, expresentadora de El Desafío, programa de pruebas físicas del Canal Caracol, le informó a sus seguidores que ya se encontraba en Estados Unidos, país al que había llegado para cumplir uno de sus más grandes sueños: estudiar en la prestigiosa universidad de Stanford.

Desde entonces, la abogada ha estado compartiendo su experiencia en redes sociales, de hecho, recientemente contó que estaba pasando por angustiosos momentos.

“Miren, ustedes no conocen mi faceta como estudiante. No duermo, me angustio un montón, a duras penas me baño, mentiras (...) Ayer me quedé a las 2 a. m. por estar de vaga, me fui a esquiar este fin semana, así que tenía que entregar una aplicación hoy a las 9 a. m. y del estrés me mordí el labio, lo tengo ‘descarnizado’ (...) Se me hincha el labio y hasta sale sangre y cada vez que hablo o como chicle me lo muerdo y se vuelve a hinchar, y así vamos en este ciclo vicioso con mis labios”, comentó la caleña a través de las historias de su cuenta de Instagram.

La boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos

En la actualidad, la escritora está comprometida con Esteban Santos, hijo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Con el joven, quien también adelanta sus estudios en la maestría de Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, la empresaria vivió un romántico momento el 15 de octubre del 2023, cuando el familiar del exmandatario le dio un anillo para prometerle amor eterno.

“Me dijo que íbamos a un evento en el que se celebraría el aniversario de un viñedo que conocíamos y por eso nos pusimos bonitos. Recuerdo que, durante la semana, él me insistía en que ese día me debía ir muy linda. Busqué un vestido acorde para la ocasión y me arreglé como si fuera para una fiesta, pero cuando llegamos no vi a nadie más”, mencionó ella sobre el emocionante momento.

Aunque se desconoce el día de la boda, recientemente la celebridad de redes sociales mencionó las dificultades que ha tenido para planear la ceremonia. “Vamos súper bien, súper adelantados, tenemos un súper equipo que nos está ayudando con todo, a la distancia, porque de las cosas más difíciles para un matrimonio es estar lejos cuando lo estás cuadrando. Así que tenemos un súper equipo que nos ayuda con todo y ya hemos adelantado bastante”, mencionó en las historias de su cuenta de Instagram.