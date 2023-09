Gabriela Tafur, expresentadora de ‘El Desafío’, ya se fue del país para estudiar

El 30 de marzo de este año, Gabriela Tafur, ex señorita Colombia, anunció que, tras un largo proceso para ser aceptada, había recibido una carta de bienvenida a la Universidad de Stanford. Reveló que entrar a aquella universidad no había sido fácil y que le había costado mucho llanto y muchas trasnochadas.

“Meses y meses de esfuerzo, noches sin dormir, estrés, lágrimas, sacrificios, ganas de tirar la toalla y de estar constantemente tentada a rendirme. Meses teniendo un hueco en el estómago, poniendo mis capacidades en juicio, estando preparada para lo peor, pero siempre deseando lo mejor. Hoy, por fin, después de tanta espera, recibo la noticia más emocionante y esperada: mi meta (y sueño) se cumplió. El trabajo duro y el esfuerzo sí pagan. Oficialmente haré parte de la clase 2025 de Stanford GSB y no me cabe el corazón en el pecho. GSB: here I come (Aquí voy)”, escribió la exreina.

En su más reciente publicación de Instagram, anunció que ya es una realidad, y que ya está viviendo en California, donde está ubicada la institución de educación superior.

“Hola, nuevo hogar. ¡Comenzó esto!”, escribió la también expresentadora de El Desafío, programa del Canal Caracol, quien acompañó este texto con imágenes suyas a la entrada de la reconocida universidad.

La relación de Gabriela Tafur con Esteban Santos

A través de sus redes sociales, la caleña ha respondido preguntas respecto a su cambio de vida, entre ellas, lo que pasará con su relación con Esteban Santos, su novio, hijo del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. La modelo respondió que su pareja ya se encuentra en territorio norteamericano.

“Nos quedan ocho días de relación a distancia (...) Él está estudiando allá, ya está terminando su maestría. Por lo que ahora podremos compartir más tiempo juntos (...) Cuando recibí la carta de aceptación, creo que nunca había llorado de emoción, como lo hice ese día. Estoy muerta de nervios. Me voy en septiembre. Es la primera vez que voy a vivir fuera del país, pero volveré”, añadió en una entrevista que le concedió a Lo sé todo.

Esteban Santos se radicó en Estados Unidos en el año 2021. Allí adelanta una maestría en Administración Pública en la prestigiosa Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de Harvard.