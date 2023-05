Gabriela Tafur anuncia nuevo proyecto y celebra grado de su novio Esteban Santos

La ex Señorita Colombia, abogada e influencer Gabriela Tafur continua con las celebraciones en su vida. Tras el éxito del Desafío the Box, programa líder en Colombia el cual presenta junto a Andrea Serna, y el haber anunciado que fue admitida para iniciar una maestría en la prestigiosa Universidad de Standford, en Estados Unidos, realiza otro sueño como empresaria y profesional al lanzar su primer startup, además, festeja orgullosa el grado de su novio Esteban Santos.

Gabriela Tafur y Gabriela Tafur llevan 3 años juntos. Fotografía por: cortesía

LA NUEVA APP DE GABRIELA TAFUR

La presentadora del Desafío the Box Gabriela Tafur continúa dando pasos de gigante a nivel profesional y empresarial al lanzar oficialmente ClappIn, una startup que democratiza el acceso de pymes al influencer marketing. Pero ¿De qué trata? Esta app es la primera en América Latina que impulsa a pequeños y medianos negocios democratizando y automatizando el canje de productos o servicios a cambio de contenido y exposición en redes sociales de micro influencers. Todo esto lo hace realidad 10 veces más rápido y 20 veces más económico que agencias intermediarias. Esta idea nació de una necesidad que Gabriela y sus socios Daniel Ruiz y Alejandro Reyes identificaron tras analizar a profundidad la transformación de la industria en la era pospandemia.

GABRIELA TAFUR CELEBRA A SU NOVIO

Junto con el lanzamiento de la app ClappIn, Gabriela Tafur celebra por estos días el grado de su novio Esteban Santos, quien obtuvo un magister en Administración Pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, otro sueño cumplido para el joven que inicialmente estudió Políticas Públicas e Historia en la Universidad de Virginia. Tras este logro la ex Señorita Colombia felicitó a su amado con este bello mensaje: “Se me hincha el corazón de orgullo @estebansantos10. Tu esfuerzo, dedicación e inteligencia no terminan de sorprenderme. ¡Te amo! Mil felicitaciones”, palabras que acompañó con fotografías en donde la pareja aparece junto a la familia Santos.

