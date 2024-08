Futbolista a la que Epa Colombia señaló de involucrarse en su relación habló en redes

Epa Colombia despertó una fuerte polémica en su entrevista con Yina Calderón, tras revelar que la futbolista Diana Celis, su expareja, le habría sido infiel con Liana Salazar, jugadora de Millonarios y la selección Colombia. Según la influenciadora, encontró conversaciones entre ambas que así lo demostraban y señaló a esta traición como la razón de su ruptura definitiva.

Y aunque hasta ahora no se conocía respuesta por parte de las deportistas implicadas en la declaración hecha por la influenciadora, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, una publicación de Salazar revivió el tema en redes sociales.

¿Liana Salazar dedicó mensaje a Epa Colombia?

A través de una foto que publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 31.000 seguidores, la jugadora de la selección Colombia compartió un mensaje que, para los curiosos seguidores de Barrera Rojas, fue considerado como una tranquila y sorpresiva respuesta a todo el escándalo que se generó en días recientes.

“Dios te da valor. Pon tu esperanza en el señor, ten valor, cobra ánimo. Pon la esperanza en el señor”, se lee en una tarjeta que Liana Salazar sostiene en la mano, palabras a las que agregó: “De tu mano, señor”.

Mensaje de Liana Salazar en redes sociales. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

Por ahora tampoco se conoce una respuesta clara de Diana Celis a lo dicho por Epa Colombia, quien aseguró que su exnovia volvió a demandarla: “Yo no le pude perdonar eso, ¿cómo lo iba a hacer? Yo le boté su ropita, le dije ‘hasta luego’ y por eso me tocó entregarle la mitad de mi patrimonio, que fueron 4.000 millones. Tras del hecho, ahora me volvió a demandar por 2.500 millones y otros 2.000 por las acciones de mi empresa ‘DyD’ ¡Quiere más!”.

Yina Calderón atacó a Diana Celis, exnovia de Epa Colombia

En medio de toda la discusión que generó con su transmisión en vivo junto a Daneidy Barrera, la huilense aprovechó para lanzar una ‘picante’ pulla a la expareja de su amiga y colega.

“Diana Celis, no te van a dar más plata. Ponte a hacer algo. Si sientes que el fútbol no da plata, ponte a hacer otra cosa, pero no quieras sacarle más plata a la china ¡Por favor!”, expresó.

“¿Cómo le va a sacar más plata? ¿Esa china por qué no se pone a trabajar? Si el fútbol no le da plata, mi amor, por ahí no es (...) Diana, póngame cuidado, le estoy diciendo que la Epa Colombia no le va a dar más plata, así que yuca”, concluyó Yina Calderón.