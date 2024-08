Fuerte pelea entre Epa Colombia y La Tremenda: “No te metas con mi hija”

Sorprendidos. Así quedaron los seguidores de Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, luego del fuerte enfrentamiento que sostuvo a través de Instagram con La Tremenda (Daylin Montañez), otra conocida figura de redes sociales. Incluso, en la discusión salió a flote la hija de una de las dos influenciadoras.

¿Qué pasó entre Epa Colombia y La Tremenda?

Todo comenzó hace varios días, cuando Daneidy Barrera habló con Yina Calderón sobre Daylin Montañez, antigua amiga suya, de quien aseguró que “se comió a medio Cúcuta”.

“Tanto que habla del esposo y no sé qué (...)Y yo una vez fui a hacer una maratón en Cúcuta y allá me empezaron a decir que ella me quería conocer, y que se había comido medio Cúcuta. Yo quedé impresionada, aunque no tengo nada en contra de ella”, expresó Epa Colombia.

Estas palabras no sentaron nada bien en La Tremenda, quien no se quedó callada y le contestó a la también empresaria por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en su respuesta se refirió a Daphne Samara, la hija de su colega, y cuestionó el método por el cual quedó en embarazo (inseminación artificial).

“Vengo a hablar seriamente de lo que ustedes dijeron en un en vivo, de que yo me comí a medio Cúcuta o a Cúcuta entera (...) Con una mano puedo contar a los que me comí y me sobra ¡Y sí, me encanta la verg*! Gracias a la verg* pude tener un hijo de forma natural y con mi esposo, porque yo sí tengo una familia feliz, y gracias a que soy feliz no tengo la necesidad de meterme en la vida de nadie”, aseguró Daylin Montañez, quien advirtió que Epa Colombia tiene serios problemas económicos con su empresa de queratinas y “se está quedando calva con sus propios productos”.

Epa Colombia defendió a su hija

Tras conocerse la grabación de La Tremenda, la cual se volvió viral en pocas horas, Daneidy Barrera se mostró bastante molesta con su antigua amiga por meterse con Daphne Samara. Además, la acusó de hacer comentarios homofóbicos en su contra.

“¿A esta gente qué le pasa metiéndose con mi hija? ¡Mi hija apenas tiene cuatro meses! ¡Uy no, muy pasada! ¿Cómo te vas a meter con mi hija? No te metas con mi hija y jamás en tu vida vuelvas a hacerlo. Mi hija es perfecta y es la niña más linda del mundo, y también viene de un hombre ¿De dónde cree que salió la esperma? Discriminación y homofobia ¡No a la discriminación!”, expresó Epa Colombia con bastante indignación y molestia.

“¿Cómo vas a decir que mi empresa está mal? Te recuerdo que en diciembre compré un apartamento en Cartagena, gracias a mis queratinas, y dentro de 50 días voy a abrir la sede más grande de mi empresa en Bogotá (...) ¿Estás discriminándome por ser lesbiana? Mi familia también es feliz, me apoya y me ama muchísimo ¡Esta maldita!”, concluyó Epa Colombia.