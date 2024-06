Fuerte discusión de Alfredo y Sebastián González en plena entrevista: “ridículo”

Aunque La casa de los famosos ya llegó a su fin, en redes sociales sigue siendo uno de los temas más comentados. Como se pudo evidenciar en los cuatro meses que el reality estuvo al aire, algunos de los participantes fueron protagonistas de fuertes peleas, pues, no lograban entenderse.

La casa de los famosos. Fotografía por: Cromos captura de pantalla

De los 22 participantes que ingresaron, solo cinco lograron llegar a la última semana: Alfredo Redes, Karen Sevillano, Melfi, Julián Trujillo y Sebastián González. Entre ellos, el público eligió a la creadora de contenido caleña como la ganadora.

El pasado lunes se realizó la final, donde las emociones quedaron a flor de piel. Tras haber culminado esa experiencia, los exparticipantes concedieron algunas entrevistas para hablar del reality de convivencia de ViX y RCN y de todos los pormenores que ocurrieron al interior de la casa.

¿Qué pasó con Alfredo Redes y Sebastián González?

El podcast de La Chama y La Rola, tuvo como invitados a los cuatro finalistas, excepto a Karen. Durante la conversación que tuvieron con los periodistas, surgió un espinoso tema que causó la furia de Alfredo Redes, luego que se volviera tendencia un comentario de Matha Isabel Bolaños donde decía en la casa que, supuestamente, el creador de contenido espiaba a las mujeres en el baño, versión que fue respaldada en su momento por Sebastián.

Alfredo no dudó en hacerle el reclamo a su compañero, durante la entrevista. “Dices que yo me sentaba a ver a las chicas debajo del baño, ¿tú crees que era bonito eso? Eso ya pasa como la línea”.

Enseguida, el actor le respondió defendiéndose: “yo no dije eso, yo lo que dije fue que es muy raro porque desde ahí se ve todo lo del baño por debajo. Una vez me senté, y yo no sabía, y dije, ‘uy, eso se ve todo’. Pero yo nunca dije, Alfredo se sentaba ahí a ver a las chicas”, aseguró.

Alfredo le respondió a Sebastián González

La respuesta del actor generó la furia del infuenciador, quien, indignado, negó esas acusaciones.

“O sea, no seas tan ridículo de pasar esa línea. Hermano, yo nací criado con puras mujeres y cuando conozco a mi novia estoy rodeado de puras mujeres, tanto así que el único hombre que llega a la familia de mi novia es Isaías, que es mi hijo, y siempre he respetado a las mujeres, he demostrado al público y a todo el programa que siempre he tenido presente a mi familia... Tal vez lo veías tú, porque yo no lo veía. Yo me sentaba a dormir o a pensar o a maquinar los contenidos que iba a hacer, los personajes, pero nunca me imaginé eso que dices, lo hacías tú, no yo”, le respondió.

¿Qué piensa Julián Trujillo de Alfredo Redes?

En otra entrevista con Tropicana, Julián Trujillo se refirió a ese comentario y aseguró: “¿Ustedes se dieron cuenta cuando yo entraba al baño? Lo primero que agarraba era la toalla, siempre entraba con toalla porque yo me di cuenta de que las puertas, en el brandeado era un poco alto y alcanzaba a tener como una rayita en donde si uno se sentaba… se veía, pero tocaba estirar mucho el cuello y cerrar un poco los ojos. Por eso digo que Alfredo nunca estaba en eso porque él se la pasaba durmiendo, mirando para el techo, él no estaba mirando”, dijo.