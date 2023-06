¿Fredy Guarín terminó con su novia Pauleth Pastrana? Este detalle lo confirmaría

Luego de su polémica relación con Sara Uribe y que salpicó su matrimonio con Andreina Fiallo, el exfutbolista Fredy Guarín se dio una nueva oportunidad en el amor con Pauleth Pastrana, una médico veterinaria, de quien estaba muy enamorado.

Después de su sonada relación con Sara Uribe, el futbolista Fredy Guarín sostuvo un romance con Pauleth Pastrana. Fotografía por: Instagram

Aunque fueron pocas las publicaciones que hicieron juntos, la pareja se mostraba muy feliz; de hecho, hace unos meses, el ex de Sara Uribe le propuso matrimonio. Aunque se desconocía cuándo y dónde sería la celebración, en redes sociales se especuló que la unión ya se había dado por un comentario que hizo Guarín en sus redes donde decía: “Sí, así yo la amo... eso es lo que más me gusta a mí .. esposa mía, esposa mía”.

¿Qué pasó con Fredy Guarín y Pauleth Pastrana?

Las fotos que tenía en sus perfiles de Instagram fueron eliminadas hace un tiempo, generando alarmas entre los seguidores de una supuesta crisis. Ahora, después de varios años alejado del mundo del espectáculo, Guarín volvió a dar una entrevista y sembró dudas de su situación sentimental.

En diálogo con Lo sé todo, el periodista le preguntó: “¿El corazón, cómo está? ¿Estás enamoradito?”. Con un poco de risas y nerviosismo, Freddy respondió: “no, estamos bien, gracias a Dios. En paz”. Enseguida, el comunicador quiso ahondar más, y le contrapreguntó:”¿Tranquilo? ¿Solterito?”. Finalmente, el exjugador de Millonarios dijo: “tranquilo y en paz”.

Aunque no confirmó directamente que terminó su relación con Pauleth Pastrana, en redes sociales los internautas ya especulan al respecto. “Ya está soltero Guarín, con la que se comprometió la dejo en el altar?”, “parece que Fredy ya se dejó con la veterinaria”, “todo en la vida se devuelve”, “Fredy no ha encontrado la mujer que lo haga feliz por lo que es como persona”.

¿Cuánto duró la relación de Fredy Guarín y Sara Uribe?

Sara y Fredy sostuvieron uno de los romances más sonados de la farándula en Colombia, pues, para ese momento, el deportista todavía seguía con Andreina Fiallo, la madre de sus hijos mayores.

A principios del 2020, meses después del nacimiento de Jacobo, el hijo que tuvieron en común, la pareja tomó caminos separados después de un poco más de dos años de relación.

La ruptura fue uno de los momentos más difíciles de la vida de la modelo antioqueña, quien entró en una profunda depresión. “Estaba muy flaca, no me había vuelto a arreglar, el pelo se me estaba cayendo, las uñas se me quebraban. Mi garganta estaba con sangre y yo no podía tragar, hasta tenía mal olor… Me salieron unos cálculos muy grandes en las amígdalas, yo me los quitaba todas las noches al escondido, Yo no podía ni hablar y me dolía mucho, percibía ese olor dentro de mí y no podía expresarlo a la gente. Era como un dolor en el alma, muy grande, como si estuvieran acabando conmigo, por dentro”.