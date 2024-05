Fredy Guarín se sinceró sobre su alcoholismo y envió inesperado mensaje a Sara Uribe

Fredy Guarín es un exfutbolista conocido por una destacada carrera en Europa, así como por su relación amorosa junto a la presentadora Sara Uribe, con quien tuvo un hijo llamado Jacobo. Sin embargo, últimamente figuró en varios medios de comunicación por varios problemas, incluso familiares, que protagonizó bajo efectos del alcohol.

Precisamente, el boyacense de 37 años se refirió a esta situación en días recientes y admitió que sus polémicas recientes fueron producto del exceso y el abuso con la bebida.

“La verdad fue que me desvié. Mi decisión fue aferrarme al alcohol y cometí muchos errores, tomé malas decisiones, herí a mucha gente e hice sentir mal a mis allegados, mi círculo social y, por supuesto, a mis familiares. El alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que vieron ustedes (...) Yo soy un alcohólico y lo reconozco. Soy un adicto en recuperación. Recuerdo lo que no se hizo bien, qué se hizo mal. Aprender es gran motivación”, comentó Fredy Guardín en una entrevista que concedió a Semana.

El cambio físico de Fredy Guarín también fue otro de las alarmas que le hizo saber a sus seguidores que algo no andaba bien. Fotografía por: Instagram Fredy Guarín

¿Cómo llegó Fredy a convertirse en alcohólico?

De acuerdo con el ex de las modelos Sara Uribe y Andreina Fiallo, sus problemas con la bebida iniciaron desde se desempeñaba como deportista. Sin embargo, se acrecentaron a puertas de su retiro en el fútbol colombiano y las pérdidas son invaluables, según mencionó.

“Yo fui alcohólico social durante varios años. Estando activo en el fútbol vivía en un consumo y ahí empezó mi proceder, por decirlo así, en tomar malas decisiones (...) Cuando salí de Millonarios fue el punto más profundo que toqué, pues durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, a mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental”, añadió en su charla con Semana.

El mensaje de Fredy Guarín a Sara Uribe

En días recientes, la modelo paisa compartió una sentida reflexión a través de las redes sociales sobre la maternidad, pues manifestó su inconformismo contra la normalización de la ausencia paterna en la crianza de los niños, mientras la madres tienen que sacrificarse el doble en estos casos.

“He decidido entregarle la custodia de mi hijo a su padre para que él lo cuide. Pensándolo bien, la verdad es que yo tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo muchos proyectos de mi vida que yo dejé a un lado (...) Yo iré a verlo cada vez que pueda. Cada fin de semana estaré ahí, eso sí, en caso de que yo no tenga planes, porque si los tengo le voy a decir a su papá que surgió algo muy importante y que lo debe cuidar unos días más (...) Si lo hace una mujer es muy raro, pero si lo hace un hombre es tan normal”, argumentó Sara Uribe en su video.

Ante la polémica que generó este video, Fredy Guarín aprovechó su conversación con Semana y advirtió que está dispuesto a cuidar de Jacobo, su hijo, y de recuperar el tiempo perdido.

“Sara tiene un valor impresionante porque no es fácil salir a hablar de estos temas, que tocan y llegan de una manera o muy buena o muy mala (...) Ella nos está mostrando que tenemos que ser mejores padres y darles más tiempo a nuestros hijos. Ella lo habló en general, pero me lo tomo personal por ser la madre de mi hijo y es a él quien ella nombra. En mi caso, anduve en un camino oscuro, no me quería, no me aceptaba, no me valoraba y si yo no estaba bien, ¿qué les iba a dar a mis hijos?”, expresó.

“El caso de Jacobo a mí me tocó mucho porque a mí me daba temor hacer sentir tan mal a mi hijo, que ya tiene cinco años, como hice sentir mal a mis hijos mayores Daniel y Danna, que tomé la decisión de no estar con él para no hacerle ese mismo daño. Sé que no lo van a entender, pero yo hoy día lo estoy entendiendo ¿Que si quiero estar con Jacobo?, pues claro que sí, estoy para las que sea con mi hijo. Tengo mi corazón limpio, sano, tengo todo el tiempo para ellos y quiero que cuenten conmigo en cualquier momento. Lo primero que quiero hacer es darles un abrazo a mis hijos y que vean a este padre renovado. Quiero que mis hijos disfruten de un padre sobrio, amoroso, responsable, darles todo el tiempo del mundo”, concluyó Fredy Guarín.