Fredy Guarín publicó foto con Pauleth Pastrana y luego la borró, ¿reconciliación?

Luego de su separación de Sara Uribe, madre de su hijo Jacobo, el exfutbolista Fredy Guarín se dio una nueva oportunidad en el amor con la Médico veterinaria Pauleth Pastrana.

Fredy Guarín, expareja de Sara Uribe. Fotografía por: Instagram

Aunque pocas veces publicó contenido en sus redes sociales, el deportista dejó en evidencia lo enamorado que estaba; incluso, en una oportunidad publicó una foto donde le pedía a Pauleth que se casara con él.

Todo parecía ir bien; sin embargo, en el 2023, se comenzó a rumorar que la pareja ya no estaba junta, porque en sus perfiles de Instagram ya no aparecían sus fotos y, además, se dejaron de seguir.

¿Fredy Guarín se reconcilió con Pauleth Pastrana?

Este fin de semana, se volvió tendencia una fotografía que Guarín había subido a su cuenta de Instagram donde tiene 2 millones de seguidores, pero que a los pocos minutos eliminó.

En la instantánea, aparecían juntos, sentados, mientras Pauleth posaba sus manos sobre él, dejando en evidencia un anillo, que, al parecer, sería de compromiso. No obstante, la imagen fue eliminada rápidamente, generando todo tipo de comentarios de los internautas.

“Se las busca del mismo estilo”, “¿volvieron?”, “¿no había terminado acaso?”, “creo que Pauleth es esa mujer que le está haciendo pagar todo lo malo que fue con otras mujeres”, “él no supera a Sara”, “él no sabe lo que quiere”, “esa foto era vieja. Él está pidiendo cacao, pero la vieja aún no lo perdona”, “como ya no juega, le toca hacer marketing”, “necesita psicólogo urgente y terapia”. Por ahora, ni Guarín ni Pauleth se han referido al respecto.

Fredy Guarín y Pauleth Pastrana estaban comprometidos

Cuando su relación era pública, Guarín y Pauleth se habían comprometido, al menos así lo habían mostrado en sus redes sociales. En el 2022, el exjugador publicó una foto de su pareja en una huerta pidiéndole que se casara con él.

Pastrana no dudó en responderle en ese momento, diciéndole que sí: “cada día le doy gracias al Señor por ponerte en mi vida, por permitirme conocerte y por darme este corazón, que solo sabe amarte. Te amo mi amor. SÍ y muchas veces sí”.

Sus seguidores estaban a la expectativa por conocer la fecha de la boda, sin embargo, desde ese momento no volvieron a publicar nada juntos, ni tampoco se volvieron a referir a sus planes de matrimonio, sembrando la duda en sus seguidores de si seguían juntos o no.