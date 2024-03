Frederik Oldenburg tiene nuevo trabajo, ¿se alejará de Carmen Villalobos?

Luego de su separación de Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos inició una nueva relación sentimental con el presentador venezolano Frederik Oldenburg. La pareja se ha mostrado en sus redes sociales muy enamorada, pese a que han llevado una relación a distancia, pues la actriz había estado en Colombia grabando, mientras que él reside en Estados Unidos.

Te puede interesar: Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg dieron importante paso en su relación

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg Fotografía por: Instagram @cvillaloboss

En agosto del año pasado, Oldenburg anunció su salida del programa Hoy Día de Telemundo, donde compartía set con Daniel Arenas, pues iniciaba un nuevo proyecto con Exatlón Estados Unidos: All Stars, donde fue presentador. El reality llegó a su fin a finales de enero y ahora, muchos de los seguidores del novio de Carmen Villalobos se preguntan qué viene ahora para su carrera profesional.

¿Para dónde se va Frederik Oldenburg?

Algunos seguidores de Oldenburg esperaban verlo nuevamente en el set de Hoy Día; sin embargo, hasta el momento, el presentador no ha retomado ese lugar, aunque eso no quiere decir que se vaya a alejar de la televisión, todo lo contrario, el novio de la actriz continuará en Telemundo, esta vez enfocado en los deportes, específicamente en el programa Liga Premiere Extra, junto a Luis Gerardo Bucci, Copan Álvarez, Natalia Astrain y Carlota Vizmanos. “Siempre es un gusto comentar la Liga Premier de Inglaterra con estos grandes, se les quiere. ¿De qué equipo eres?”, escribió.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus seguidores lo felicitaron por su nuevo trabajo, resaltando sus capacidades para el deporte: “qué bueno, gracias TELEMUNDO siempre tiene presente las personas sobresalientes que mantienen activos a todos los televidentes”, “Frederick te deseo muchos éxitos en tu nuevo trabajo, que el Señor te llene con mucha sabiduría, éxitos y prosperidad en todo lo que emprendas”, “excelente trabajo”.

Carmen Villalobos de nuevo en ‘Top Chef VIP’

Recientemente, se hizo el anuncio oficial de la nueva temporada de Top Chef VIP, y una vez más, la barranquillera Carmen Villalobos será la presentadora. Su novio Frederik no dudó en mostrarle su apoyo y expresarle lo orgulloso que se siente de ella. “En mayo regresa Top Chef VIP, tercera temporada. Imperdible con 20 celebridades y por supuesto con @cvillaloboss con todo. @telemundo @telemundorealities”, escribió. La actriz no dudó en responderle con un emoticón de enamorada.

Vea también: ¿Infidelidad? Sebastián Caicedo reveló por qué se divorció de Carmen Villalobos

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se apoyan mutuamente

Los presentadores de Telemundo han conformado una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Cada vez que tienen oportunidad, no dudan en expresarse su amor.

Cuando Oldenburg estaba en las grabaciones de Exatlón, Villalobos aprovechaba para visitarlo en el set. “Todas las temporadas llegan refuerzos al equipo rojo y al equipo azul peeeero el mejor refuerzo me llegó a mí por segunda temporada consecutiva, refuerzo lleno de amor y alegría que me acompaña siempre y me apoya en cada grabación, te amooooo @cvillaloboss gracias mi vida por estar de nuevo”, fueron unas amorosas palabras que le dedicó Frederik a su novia, quien le contestó: “¡soy la más feliz de acompañarte mi amor! De ver lo juicioso y disciplinado que eres, l que amas tu trabajo, lo mucho que lo disfrutas. Soy feliz de ir, llevarte comidita, echar carreta entre carrera y carrera, de escuchar tus narraciones que emocionan demasiado. Tú eres mi alegría”.