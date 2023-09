Freddie Mercury cumpliría hoy 77 años y así eran sus extravagantes fiestas

Freddie Mercury cumpliría hoy, 5 de septiembre, 77 años. Farrokh Bulsara nació en Zanzíbar, era hijo de Bomi y Jer Bulsara y en 1970 se unió a la banda que el mundo conocería como Queen. El intérprete de éxitos como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Don´t Stop Me Now y Hammer to Fall, será recordado siempre por su talento, su música y también por la forma en que vivía su vida. Le encantaba celebrar y cualquier motivo era bueno para reunirse con amigos o con gente que acababa de conocer. Entre esas celebraciones, era particular su predilección por sus fiestas de cumpleaños. Estas reuniones, llenas de personas amigas o recién conocidas, eran extravagantes y se convirtieron en un mito urbano. Se decía que en ellas se vivían todos los excesos, que Freddie planeaba con mucha anticipación cada una de ellas y que no escatimaba en gastos. Sus invitados nunca tenían problemas con la bebida o la comida, pues eran abundantes y de las mejores marcas, tampoco eran un inconveniente las distancias, pues el avión privado de Mercury los podía traer al sitio del convite desde cualquier parte del mundo.

Freddie Mercury amaba las fiestas. En ellas, los excesos eran una regla. Fotografía por: Getty Images

Fiesta de Freddie Mercury con video a bordo

Cuando celebró 39 años, el 5 de septiembre de 1985, lo hizo en Munich, en el club Henderson´s. La temática, sugerida por Jim Hutton, su pareja, era blanco y negro. Esa noche, Freddie vistió una chaqueta de estilo militar y el famoso leotardo de arlequín. El momento fue propicio para grabar el video de Living on my own. Su pastel de cumpleaños fue un piano de cola. En la fiesta, que costó 50.000 libras, estuvieron 300 invitados. Se dijo que esta fiesta fue la más loca de todas las que el músico organizó, pero algunos de los asistentes dijeron que era falso que en ella se encontraran enanos entregando sustancias prohibidas en bandejas.

Cumpleaños de Freddie Mercury: su última fiesta

Dos años después el músico celebró la que sería su última fiesta de cumpleaños. Era el número 41 y escogió festejar en Ibiza, en el exclusivo hotel Pike, donde había vacacionado en múltiples ocasiones. Esta vez, los invitados fueron más, y entre ellos se encontraban celebridades como Jon Bon Jovi, Naomi Campbell, Jean-Claude Van Damme y Kylie Minogue. La decoración, como recordó el propietario del lugar, tenía como eje central miles de globos dorados y negros, el pastel tenía plasmadas las notas de Barcelona, tema que grabó con Monserrat Caballé y lo invitados disfrutaron de los fuegos artificiales. En esta ocasión, duró 3 días.

Freddie Mercury mantuvo su enfermedad en secreto

El genial vocalista de Queen murió de bronconeumonía, el 24 de noviembre de 1991. Freddie prefirió tener en reserva su diagnóstico, que conocían solamente sus allegados, entre ellos los miembros de Queen, Mary Austin, quien fue su novia y Jim Hutton, su última pareja. El 23 de noviembre, un día antes de su fallecimiento, en Garden Lodge, en Kensington, la estrella le comunicó la noticia al mundo. “Como consecuencia de las grandes conjeturas aparecidad en la prensa en as dos últimas semanas, es mi deseo confirmar que e he hecho las pruebas de VIH y tengo sida. Creo que ha sido conveniente el mantener esta información en secreto para proteger la intimidad de los que me rodean. Ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad, y espero que todos se unan con mis doctores y aquellos que luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy conocido por las pocas entrevistas que concedo. Por favor, comprendan que esta pauta terminará”.