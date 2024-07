Franko Bonilla, de ‘MasterChef’, contó por qué acabó su amistad con Camilo Sánchez

Franko Bonilla, participante de MasterChef Celebrity Colombia, habló en la emisora Los 40 Colombia sobre su participación en el programa. Además, en dicha conversación tocó aspectos de su vida privada, como el fin de la amistad con el también comediante Camilo Sánchez.

Camilo Sánchez y Franko Bonilla Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó entre Franko Bonilla y Camilo Sánchez?

Millones de personas conocieron a Bonilla y a Sánchez gracias a Con ánimo de ofender, un show de comedia que se transmitía a través de YouTube.

De acuerdo con lo expuesto por el participante de MasterChef Celebrity, desde hace cuatro años, aproximadamente, hubo un cambio radical en la relación con el exconcursante de Survivor: la isla de los famosos.

“Estábamos grabando y Camilo estaba con su novia de turno, entonces yo empecé a improvisar cosas sobre Camilo y su relación, pero todos estaban presentes. Fueron diez minutos de chistes decentes, donde todos se reían y hasta los camarógrafos estaban muertos de la risa (entre los que estaba ‘Culotauro’, de La casa de los famosos), pero todo fue a tal punto que Camilo tomó a su novia y se fue de la grabación”, confesó Franko Bonilla.

“Yo le pedí disculpas por haberlo cogido de sorpresa y entró a su habitación. Él me dice que me disculpa; aun así, nunca la relación siguió igual. Después, yo escuché que él dijo: ‘Yo no quiero trabajar nunca más con Franko Bonilla’ y yo lo respeto”, concluyó en su conversación con Los 40 Colombia.

El cambio extremo de Franko Bonilla

Para nadie es un secreto que, durante años recientes, el tolimense padeció de una obesidad que, a su vez, le generaba otros problemas de salud. Razón por la cual decidió darle un giro radical a su vida y operarse para bajar de peso.

Así entonces, a mediados de marzo de 2024, Franko Bonilla llegó a la Clínica Shaio y allí se sometió a una cirugía bariátrica que le permitió reducir varias tallas. Según el popular comediante, antes de su intervención pesaba 138 kilos y logró bajar llegar a los 104 en apenas dos meses y medio.

Varias celebridades, como Pipe Bueno y Juan Pablo Llano, felicitaron al concursante de MasterChef Celebrity por este cambio y mejora en su salud y apariencia.