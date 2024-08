Frank Martínez, exparticipante de ‘MasterChef’ reveló por qué no se casó

La temporada del 2021 de MasterChef Celebrity ha sido una de las más comentadas hasta el momento, de hecho, fue la más polémica, pues en esa edición participaron Carla Giraldo, Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya, quienes protagonizaron varias diferencias con algunos de sus compañeros.

Sin embargo, también contó con un grupo de comediantes que le inyectaron el ambiente de alegría a la cocina más famosa. Entre ellos estuvo Frank Martínez, quien se ganó el cariño de los televidentes, o precisamente por su habilidad para la culinaria, sino por su gran sentido del humor, que siempre hacía reír a todos.

Frank Martínez. Fotografía por: Instagram

Aunque siempre aseguró que no se consideraba el más experto en ese arte, logró llegar a la final junto a Carla Giraldo, Liss Pereira y Viña Machado, donde la actriz de Me llaman Lolita se llevó el millonario premio.

¿Por qué Frank Martínez no se casó con su novia?

El comediante sostenía una relación sentimental con una mujer llamada Lorena, quien no pudo acompañarlo en ese momento tan especial. Sin embargo, Martínez aprovechó las cámaras para pedirle matrimonio.

“Lore, de corazón vos sabés que te quiero mucho, que ya te dije que te amo, que yo no he estrenado esa palabra hace mucho. Te quiero pedir de verdad que compartamos la vida, que sigamos riéndonos, que juguemos como niños, que pasemos del pu/&%... y vos sabés que esta palabrita es clave pa’ nosotros, juguemos. ¿Te querés casar conmigo?”, dijo en ese momento.

Aunque había mucha expectativa por ese matrimonio, finalmente nunca se llevó a cabo. Después de varios meses de rumores de una ruptura, el comediante confirmó que, en efecto, habían terminado su relación.

“El rumor sí es cierto, solo que yo no había querido dar ninguna entrevista. Cuando terminamos habíamos quedado en no hablarlo públicamente, porque fue una propuesta muy sonada, que generó mucho ruido. Nosotros terminamos en octubre del año pasado, por esa época venía presentando problemas con los ataques de pánico antes de una función en el teatro y mi salud mental se afectó de manera drástica. Ya que lo estoy contando nos libera a ambos para seguir nuestros caminos por separado”, dijo en una entrevista para El colombiano.

Recientemente, dialogó con los locutores de La Kalle y reveló la verdadera razón por la que no contrajo nupcias: “pasaron cositas. Lo que sí puedo decir es que no fue como mucha gente decía que había pedido matrimonio como una estrategia... Cuando uno no está acostumbrado a tanto éxito después de MasterChef fue una locura el 2021. Ella llegó de Estados Unidos, comenzamos a convivir, la convivencia era muy relativa, yo estaba en mi prime, entonces yo no tenía cabeza para nada, metido como en tres programas, entonces ya era demasiado”, aseguró.