Francy aclara si está involucrada con joven artista de música popular ¿Quién es?

La artista antioqueña es una de las referentes de música popular más importantes del país. A sus 42 años, ha forjado una carrera musical consolidada, con lanzamientos de éxitos como ‘Si se fue, se fue’, ‘Que hablen de mí', ‘Ella no quiere enamorarse’, ‘El adiós’, ‘Usted señor’ y más.

¿Francy tiene un nuevo amor?

Recientemente, ‘La voz popular de América’ desató rumores sobre una supuesta relación sentimental con el cantante Marlon Arenas, de 24 años, todo esto, por unas imágenes que circularon en redes sociales, donde salían compartiendo juntos. Inmediatamente, seguidores en redes sociales tejieron rumores sobre un posible acercamiento más allá del ámbito profesional.

Francy y Marlon Arenas Fotografía por: Instagram

Sin embargo, desde Costa Rica, país en el que se encuentra de gira musical, aclaró lo sucedido y se mostró molesta ante la situación. “Veo una cantidad de portales donde me están vinculando con un muchacho que se llama Marlon Arenas, que es muy joven, que ya me gustan los chicos, que tengo un nuevo amor y, bueno, pues la verdad es que no”,

Además, la intérprete de ‘La gran señora’ aprovechó para aclarar cómo está su corazón actualmente: “El día que tenga un nuevo amor y el día que me enamoré, yo misma le voy a colocar por acá la foto de a esa persona para que ustedes la vean, pero no crean, no crean todo lo que le dicen, no me crea todo lo que escuchan por ahí”, agregó.

La cantante de música popular #Francy aclara si sostiene una relación sentimental con #MarlonArenas. 🤔 pic.twitter.com/URsnPUfoJM — larevistavea (@LaRevistaVEA) November 30, 2023

Por su parte, el artista también se refirió al tema, asegurando que solamente sostiene una amistad con la paisa y que existe la posibilidad de que colaboren musicalmente en un futuro. “Hay algunos rumores por ahí de que mi gran amiga Francy y yo tenemos un romance y bueno, quiero contarles que nuestras relaciones son netamente laborales. Somos muy buenos amigos. Ella sabe que la quiero muchísimo y si en algún momento se da alguna colaboración o alguna canción, entonces nosotros les estaremos contando”, aseguró.

