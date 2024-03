Fotos: Piter Albeiro se casa. Así le propuso matrimonio a su novia Isabel Brazón

Luego de oficializar su divorcio de su exesposa Carolina Rojas, el humorista Piter Albeiro se dio una nueva oportunidad en el amor. En mayo del año pasado, presentó oficialmente a su novia Isabel Brazón ante las cámaras de La Red.

De acuerdo con lo que contó el artista, la conoció en Miami, Estados Unidos, ciudad donde reside desde hace varios años. Iniciaron su romance después de la pandemia. “Poco a poco hemos idos construyendo una familia que ojalá crezca… Trabajando juntos en todos los proyectos que se nos ocurran, soy muy inquieto por hacer cosas y ella me sigue la corriente en todo”, contó hace dos años en entrevista con el mencionado medio de comunicación.

Piter Albeiro le pidió matrimonio a su novia

En las últimas horas, el exhumorista de Sábados Felices sorprendió a su novia con romántica propuesta de matrimonio. La encargada de anunciar la noticia fue Isabel, quien, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 13 mil seguidores, expresó su felicidad: “a más de 180 metros de altura, menos de 10 grados de temperatura, 7 horas de vuelo a casa y 3 horas de diferencia horaria… En el Space Needle de Seattle, I SAID YES”, escribió junto a reel de fotos donde aparece presumiendo su anillo.

Por ahora, el humorista no ha publicado nada al respecto, pero sí le dejó un comentario en la publicación de su ahora prometida, a quien le dejó emoticones de enamorado.

Seguidores de la pareja les dejaron comentarios felicitándolos por esa nueva etapa que están próximos a comenzar: “los abrazo fuerte y les deseo continúe creciendo cada vez más el amor. Los adoro y me hacen muy feliz”, “lluvia de bendiciones para ustedes”, “felicidades por estos dos momentos tan hermosos de tu vida, merecidos y que sean felices siempre”, “felicidades y bendiciones para la familia”, “ese momento para cada mujer es inexplicable, así que puedo imaginar tu felicidad”.

¿Quién es la futura esposa de Piter Albeiro?

De acuerdo con la descripción en su cuenta de Instagram, Isabel Brazón es Comunicadora Social, oriunda de Venezuela, y, según las publicaciones de sus redes sociales, ha trabajado con varios artistas de su país.

Actualmente, la joven es la encargada de apoyar en cada uno de sus proyectos a Alejandro Leiva, como es el nombre de pila del humorista. La pareja no tiene muchas fotos juntos en redes, pues han preferido ser un poco reservados con sus vidas privadas; sin embargo, se han mostrado muy enamorados y listos para llegar al altar.

¿Por qué Piter Albeiro se alejó del humor?

El artista fue uno de los humoristas más queridos de Sábados Felices, sin embargo, en el 2019 anunció su retiro del humor, sorprendiendo a todos sus seguidores.

En una entrevista que concedió en ese momento para el desaparecido programa La movida, de RCN, Piter explicó que, aunque estaba en uno de los mejores momentos de su vida laboral, prefirió darle prioridad a su vida personal y familiar.

“Cuando yo me retiro el ciclo estaba cumplido. Estaba viajando de jueves a domingo, estaba ganando dinero, pero estaba perdiendo tiempo en familia. Me dijeron que por qué me iba a retirar en el mejor momento de mi carrera. El mejor momento de la carrera no siempre es el mejor momento de la vida y yo prefiero estar en el mejor momento de mi vida así no esté en el mejor momento de mi carrera... Tengo una vida maravillosa. Duermo todos los días en mi casa, no tengo que viajar, veo a mi niño todos los días, lo busco en el colegio, y esa para mí es la riqueza más grande de un ser humano: poder disfrutar de su familia, de sus amigos y de su tiempo”, dijo en ese entonces.