Jennifer López se convirtió en toda una estrella internacional gracias a su faceta como cantante, actriz y bailarina. La artista, conocida como ‘La Diva del Bronx’, ha cautivado a millones de seguidores alrededor del mundo no solo con su talento, sino también con su belleza.

¿Cuántos años tiene Jennifer López?

Jennifer López nació el 24 de julio de 1970 en el barrio del Bronx, en la ciudad de Nueva York. El pasado lunes cumplió 54 años, fecha que no pasó desapercibida por sus fanáticos, quienes aprovecharon la ocasión para sacar del baúl de los recuerdos varias imágenes desde que era joven hasta ahora.

Jennifer López antes y después

Muchas mujeres suelen envidiar el marcado y tonificado cuerpo de JLo, y es que para lograrlo ha pasado horas y horas en un gimnasio, así como también, ha sido muy disciplinada con la buena alimentación.

Cuando comenzó en el mundo del espectáculo, lucía una figura delgada. Sin embargo, no es mucha la diferencia a como se ve actualmente, de hecho, hay quienes afirman que a la artista neoyorquina no le pasan los años; incluso, que se ve mejor que ahora.

Jennifer Lopez Fotografía por: Getty

La artista, esposa de Ben Affleck, ha procurado que su estilo siempre sea minimalista, aunque, de vez en cuando, ha sido exuberante. En su juventud era un poco más recatada y tímida y el gusto que ha conservado por muchos años han sido los vestidos largos, sin mangas.

Con respecto a sus peinados, la artista no ha cambiado tanto, siempre ha tenido una melena larga. De hecho, el color de su pelo tampoco ha variado de manera brusca.

Secretos de JLo para verse joven

El cambio más evidente ha sido en su cuerpo. De acuerdo con lo que dijo en una oportunidad a Redbook, luego de ir al gimnasio: “llego a casa, me doy una ducha, me pongo mi ropa preferida, me maquillo, me peino y me siento mejor que nunca cuando me miro en el espejo”.

A continuación, te contamos cómo son los duros entrenamientos de la artista para mantener su figura: