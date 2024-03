Fotos: Epa Colombia compró lujoso apartamento en Cartagena: “te va a encantar”

La vida de Epa Colombia ha sido muy comentada en redes sociales. Antes de quedar embarazada, la generadora de contenido protagonizó varias polémicas, razón por la que fue muy criticada por miles de internautas.

Epa colombia Daneidy Barrera Fotografía por: Leonardo Sánchez

Cuando inició su proceso para convertirse en madre, la bogotana cambió su estilo de vida, por uno más tranquilo y de menos escándalo. Ahora, disfruta su etapa de maternidad y espera ansiosa la llegada de su prima hija.

Apartamento de Epa Colombia

Desde que se dio a conocer, la influenciadora ha mostrado todos los cambios que ha tenido en su vida, no solo en la parte física, sino también en todas las propiedades que ha adquirido, entre ellas, casas, bodegas, carros, apartamentos, entre otros lujos.

En las últimas horas, Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, publicó unas historias contándole a sus seguidores que estaba muy feliz porque, después de un proceso largo, por fin le entregaron un nuevo apartamento que compró frente a la playa en Cartagena.

“No te había contado, gracias a lo que vendí en diciembre y todo eso, yo me compré un apartamento en Cartagena, frente al mar, a ti te va a encantar, me lo entregan el viernes. Yo no lo había mostrado antes por la escrituración, porque no me habían salido los papeles, pero ya, dijo mientras aparecía acostada en su cama.

De acuerdo con lo que dijo, la propiedad no es precisamente para que ella viva ahí, sino que la utilizará para alquilarla a sus seguidores, quienes deseen ir a pasar unos días de descanso en la Ciudad Amurallada. “Yo lo voy poner en alquiler y las personas que entren les voy a regalar una noche, para que veas que yo tengo un excelente corazón, lo compré trabajando gracias a Dios, muy feliz amiga. Mi hija se sentirá súper orgullosa de la mamá que tiene porque la verdad he trabajado un montón y la he dado muchísimo”, aseguró muy orgullosa.

El apartamento le será entregado este viernes, y aunque ella no puede viajar a recibirlo por su embarazo, cuenta con el apoyo de su novia. La generadora de contenido se mostró muy contenta por ese gran logro. “No puedo viajar en avión, pero mi pareja me va a hacer el favor con el abogado, entonces vamos a ver. Toda la honra y la gloria sean para Dios y para ti que, aunque haya miles de keratinas, tú me sigues eligiendo a mí como la reina”.